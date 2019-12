Regresan celayenses tras obtener primer lugar en robótica en China

Celaya.- Con la experiencia vivida, grandes aventuras y su medalla de primer lugar fue como regresaron los jóvenes estudiantes Julián Mejía, Joey Ibarra Barcenas y Axel Tristán Martínez de la primaria “Héroes de Celaya” al regresar de torneo de Robótica Educativa WER 2019 que se realizó en Shanghai China.

Coincidieron que el viajar, conocer, aprender, degustar y competir fue una gran experiencia.

Nos la pasamos muy bien, conocimos la cultura china, la comida china y viajamos mucho, en una cena la verdad no comimos nada, por que era puro marisco, y nosotros no estamos acostumbrados en comer así en la noche y en esa cena casi nadie comió, nos quedabámos viendo el uno al otro”, narró Julian.

Lo que mas les gusto fue convivir con los chinos, conocer lugares como el “pueblo seco de agua”.

Lo que más me gusto fue representar a Guanajuato, a todo el país, siendo una cultura muy diferente, algo muy bonito y al final cambiamos cosas, nosotros no teníamos muchas cosas que cambiar por que no nos dijeron, no sabíamos y agradecemos lo que nos dieron, en una ocasión nos dieron unos dulces muy ricos” comentó Joey.