Regresará el cine en León ¡a los años 50!

León.- Desde hace unos meses, amantes del cine preparan “Autocinemas Feroz”, un proyecto que vuelve en el tiempo a la década de los cincuenta.

En entrevista con AM, Guillermo de la Rosa, quien es parte de este sueño del autocinema, habló sobre este concepto que busca la convivencia y accesibilidad del séptimo arte en la ciudad.

Aunque la pandemia por Covid-19, detuvo algunas de las actividades, se tiene planeado lanzarlo para antes de cerrar 2020.

“La idea surgió de la ida al cine, que se volvió una actividad plástica, ¿cómo es eso? que vas al cine con una persona, entras, no hablas o hasta los bebés molestan… te vas a tu casa sin convivir, cuando antes había intermedio, había lobby para que pudieras estar con la gente, y a mí lo que me gustaría es retomar una actividad sana, de convivencia”, comentó vía telefónica.

Los autocinemas tuvieron su auge en la década de los treinta en los Estados Unidos, en México, se popularizaron hasta 1950. En ellos se vende comida tradicional americana, pero el de León, contará con un concepto que incluya también alimentos locales.

“Ahora ir al cine se volvió demasiado caro, cuando en otros países es muy común, y queremos adoptar esas prácticas, porque México es el cuarto país más cinéfilo del mundo, y no somos el cuarto en población, eso quiere decir que per capita los mexicanos consumimos mucho cine”, reiteró.

Los horarios y días de función serían los domingos y jueves a las 8:30 de la noche, los viernes y sábados a las 8:30 y 11:30 de la noche.

“Estamos viendo si los sábados pudiera haber una serie de ciclo de cine de arte, depende de la reacción del público. Nosotros cerraremos la puerta una hora antes de la función, y daremos un espacio de lounge donde la gente esté, también habrá un intermedio donde te dé la oportunidad de platicar con la persona con la que vas”, añadió.

Otra de sus herramientas será “Radio Feroz”, su propia estación en FM donde podrán sintonizar en su auto el audio de la película con calidad digital 5.1 canales y al volumen que quieran.

“La pantalla la están terminando de pintar ahorita, ya nada más faltan unos cuantos detalles eléctricos y estamos listos para arrancar; vamos a esperar a lo que digan las autoridades respecto a la pandemia, podría ser la capacidad mucho menor a los 90 autos, esperaríamos iniciar con 35 ó 40 autos, con el área lounge cerrada, la cafetería con servicio sólo para automóviles, respetando la sana distancia entre cada coche y confiados en que otros países ya hay conciertos, tanto en Dinamarca como en Alemania se hicieron conciertos en autocinemas, en EU las misas se están llevando a cabo en autocinemas, son los únicos que tienen permiso… es muy muy importante esparcirnos, y aquí cada quien en su coche, protegidos con una coraza de metal de una tonelada, que un simple cubrebocas”, aseveró.

En cuanto a la oferta de películas, los cortes serán los clásicos, los ‘recién salidos del cine’ y películas que están destinadas a convertirse en clásicos.

Películas que son parte de la historia, como un ‘Volver al futuro’, ‘Vaselina’, que algunos no las han visto en pantalla grande; los recién salidos del cine, es decir, una película que no está en plataforma digital, que no la puedes rentar, comprar, ya no está en el cine y que aquí, se convertirá en un espacio para volver a verla”, detalló.