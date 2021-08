Regreso a clases: 38.6% de padres prefieren las clases a distancia

Irapuato, Guanajuato.- El 38.6% de padres que participaron en la segunda encuesta “Escucharte para un #RegresoResponsable”, de la Unión Nacional de Padres de Familia prefieren que sus hijos encaren el nuevo ciclo escolar a distancia.

La encuesta aplicada del 1 de julio al 6 de agosto, tuvo el objetivo de obtener un panorama general de la opinión actual sobre el regreso a clases, misma que fue aplicada a 2 mil 14 padres de familia de 31 entidades y de la Ciudad de México.

El 28.7% de los padres encuestados viven en el Estado de México, el 11% en Baja California 11%, el 10.9% en Sonora, el 10.7% en Baja California Sur, el 8% en Guanajuato, el 7.8% en Ciudad de México, el 7.2% en Hidalgo, el 6.1% en Nuevo León, el 5.5% en Tamaulipas, el 2.5% en Michoacán, el 3.1% en Chihuahua, el 2% en Yucatán y el 1.2% en Guerrero.

Ante la pregunta “Considerando que es voluntario ¿tus hijos regresan a clases…?”, el 38.6% respondió que preferían que fuera a distancia, el 35.3% que regresen de forma presencial y el 26.1% que lo hicieran en un sistema híbrido.

Preocupa COVID-19

Las principales preocupaciones del regreso a clases en el ciclo escolar 2021-2022 fueron el contagio de COVID-19, que sus hijos no estén en programas de vacunación, que no se cumplan los protocolos de sanitización y que no regresen a clases presenciales.

En esta encuesta, el 45% de los participantes dijeron tener dos hijos en edad escolar, el 32.9% uno, el 20.3% de tres a cinco hijos y el 5.17% más de cinco.

El 42.4% de los padres consideró que fue bueno el aprovechamiento escolar de sus hijos en el pasado ciclo escolar, el 25.9% que fue regular, el 22% que fue alto y el 9.7% que fue bajo.

A los padres se les cuestionó “En caso de seguir a distancias ¿qué medidas has pensado tomar para el aprovechamiento del ciclo escolar?, siendo las principales respuestas seguir apoyando a los hijos, seguir al pendiente de las clases virtuales y mantener la comunicación con los actores educativos.

Tomarán medidas

Mientras que al cuestionarles “En caso de que tus hijos regresen a clases presenciales ¿qué medidas has pensado para disminuir los riesgos en la salud de tus hijos?, respondieron que apoyar para seguir los protocolos de sanitización y prevención, el uso correcto de cubrebocas y gel antibacterial, algunos no piensan mandarlos y otros más respondieron que reforzar sistema inmunológico

Entre las afectaciones, destacaron el aprovechamiento académico, falta de convivencia con compañeros amigos y maestros, falta de actividad física, problemas de depresión ansiedad y salud mental, así como falta de desarrollo socioemocional.

Los padres de familia también dijeron que al estar en confinamiento, sus afectaciones fueron no poder estar al pendiente de los hijos por falta de trabajo, falta de tiempo, cambios en la dinámica familiar, estrés y ansiedad

Los representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia recordaron que en la primera encuesta nacional, realizada de abril a mayo de 2021 participaron 7 mil 534, y que entonces, el 68.9% no estaban de acuerdo con las clases presenciales, el 23.2% si y el 7.9% tal vez.

