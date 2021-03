Guanajuato anuncia protocolo para el regreso a clases presenciales

León, Guanajuato.- Aunque la secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez dejó claro que aún no hay fecha para el regreso a clases, aseguró que ya hay protocolos pensados para este momento, los cuales se establecerán en una guía.

“Es un problema que en estos momentos está en los medios en todo el mundo, efectivamente para este regreso a clases que no sabemos cuándo será, ya hemos estado trabajando desde abril del año pasado. ¿Qué se está haciendo? y ¿qué se ha hecho?, generar protocolos validados por la SSG que nos permitan visualizar un regreso seguro, un regreso que no ponga en riesgo a nadie”, señaló la funcionaria.

El protocolo para el regreso a clases tiene 3 etapas

En comparecencia con diputados locales por el análisis del informe de Gobierno, la funcionaria dijo que por ahora se contempla tres etapas dentro del protocolo:

la primera considerada como el filtro en casa la segunda un filtro antes del ingreso a la escuela la tercera un monitoreo durante la jornada escolar

“Hay un mecanismo que ha venido mencionándose desde el principio, los filtros. Habrá tres filtros, uno desde casa, el segundo lugar al llegar a la escuela habrá un segundo filtro en donde se verificará que no tengan fiebre y que no muestren ningún otro síntoma que pudiera hacer pensar en la presencia de un contagio, en tercer lugar a lo largo de la jornada todos los alumnos y los docentes estarán verificando que no haya aparecido ningunas señales que significaran posible contagio”, subrayó.

Habrá guía de orientación al volver a clases presenciales

Dijo en estos protocolos quedarán establecidos en una guía de orientación para la reapertura escolar, en la que también se establecerían qué se harían si se encuentra algún niño con síntomas y cómo se actuaría si los síntomas aparecen dentro de la escuela.

Resaltó que actualmente se está haciendo pilotajes en algunas unidades de nivel superior que han planteado verificar su protocolo para validarlos, se están realizando revisiones de infraestructura de las escuelas, de su organización y la relación con los padres.

Y enfatizó que las medidas determinadas por autoridades de Salud seguirán implementándose, aunque enfatizó que por el momento no hay decisiones respecto a un posible regreso a las aulas en este mismo ciclo escolar.

Es algo que todos deseamos, pero no depende de uno de ni de otro funcionario, está relacionado con las condiciones sanitarias”, subrayó.

AM