Irapuato, Guanajuato.- La primera escuela en regresar a clases presenciales en Irapuato fue la secundaria bilingüe Carlos Darwin, la cual inició clases con un grupo de solo 7 alumnos.

El director de la secundaria, Ruben García, comentó que el plantel se unió al programa piloto por invitación de la Secretaría de Educación, por lo que hicieron un plan pedagógico y de cuidados de higiene, sin embargo, ellos como institución ya venían trabajando en un protocolo para regresos a clases desde hace tiempo.

Mencionó que una vez en la entrada, se les toma la temperatura y si cumplen con los requisitos pueden ingresar, en cuanto a los pasillos de la escuela, todos los espacios cuentan con señalamientos; los espacios cerrados cuentan con una sola dirección y los lugares abiertos si tienen doble circulación, esto con la intención de procurar la sana distancia.

Dijo que en todo el plantel hay espacios con insumos para sanitizar tanto las instalaciones o como de aseo personal, además de que se condicionaron los baños y los salones.

Mencionó que por el momento sólo están trabajando con un grupo y el miércoles se incorporará otro, pero hasta la siguiente semana más grupos se integrarán al regreso a clases híbrido.

Informó que la escuela mandó 200 solicitudes a los padres de familia para ver cuántos estarían dispuestos a que sus hijos regresaran a clases presenciales, de las cuales alrededor de 165 están dispuestos a participar en el plan de los tres grados de secundaria.

Desde que llegaron el aspecto que yo destaco más, es el aspecto emocional, se sintieron muy contentos, yo en particular me sentí muy contento, emocionado, si nervioso también te lo confieso, pero también muy contento y emocionado por ver aquí a los chicos de regreso y verlos a ellos contentos”, declaró.

Expuso que si todo sale bien y se salvaguarda la salud de estudiantes y colaboradores van a seguir con el programa piloto, sin embargo, si hay casos sospechosos de COVID y que llegasen a ser positivos, el programa se suspendería de inmediato.

En el caso de que llegase a haber un alumno con síntomas de COVID sería resguardado en un módulo de atención primaria, en el cual se tienen dos espacios para atender a los posibles sospechosos y que fueron construidos con este fin.

Además de las medidas ya mencionadas, también existen varios avisos con recordatorios de las medidas, pues a pesar de que ya pasó un año de que inició la pandemia y todas las personas las conocen, se debe de insistir en ellas para que siempre se acaten.

Jimena Lozano Guardado y Renata Ortiz, son dos estudiantes de tercer grado de la Secundaria Bilingüe Carlos Darwin, quienes estaban muy entusiasmadas de volver al salón de clases luego de que estas se convirtieran en virtuales hace más de un año por la pandemia por COVID-19.

Jimena contó que estaba muy emocionada de poder volver a la escuela y ver a sus compañeros y amigos, asimismo, dijo que no se le haría complicado acertar los protocolos para estar en los salones, ya que tienen mucho tiempo a ellos y están acostumbrados a ellos.

Lo más difícil fue no poder ver a mis compañeros, me emociona mucho, estuve en casa encerrada para no ver a las personas (e infectarse)”, dijo.