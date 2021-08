Regreso a clases Irapuato: mamás están de acuerdo; piden medidas sanitarias

Irapuato, Guanajuato.- Madres de estudiantes de nivel básico se mostraron de acuerdo en que sus hijos regresen a las aulas el próximo 30 de agosto, aunque pidieron a las autoridades educativas cumplir con el protocolo de sanidad, para evitar contagios de COVID-19.

En un sondeo realizado, la mayoría de las madres comentaron que el motivo es el aprovechamiento escolar, pues han notado que sus hijos no aprenden lo mismo con las clases en línea.

Mariana Ledesma, mamá de dos estudiantes de primaria y secundaria, comentó que sí está de acuerdo en que sus hijos acudan a la escuela de forma híbrida, pues los menores comienzan a presentar desinterés en el estudio.

Indicó que hasta el momento, los directivos de las escuelas de sus hijos no les han informado de qué forma se regresará a clases, cuántos alumnos podrían asistir presencialmente ni cómo se aplicarán los protocolos, por lo que espera pronto les den a conocer estos datos.

Por su parte, Elizabeth, madre de dos hijos en edad escolar, indicó que ya es tiempo de que los menores regresen a las aulas, pues de todos modos, se ha notado que cada vez más niños salen a la calle, pese a la pandemia.

María de la Luz Aguilar, mamá de un alumno de primaria, comentó que si está dispuesta a que el menor tome clases presenciales, pues es necesario que baje su nivel de estrés, generado por el encierro.

Refirió que mientras se cumplan las medidas y se guarde la distancia a la hora de los recesos, los estudiantes podrán regresar de forma segura.

Asimismo, Elba Gómez, tía de una estudiante de primaria, dijo que es mejor que regresen a las aulas, pues no aprenden lo mismo en las clases virtuales, aunque se deben asegurar de que se cumplan los protocolos de higiene y seguridad.

A mi se me hace que si está bien que regresen, le he dicho a mi sobrina que no le hace que un día vayan los niños y otro las niñas, porque no se aprende igual”, puntualizó.