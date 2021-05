León, Guanajuato.- Con mas de un año de las escuelas cerradas por la pandemia, papelerías de la Zona Centro de León continúan con ventas bajas pero esperan recuperarse con el regreso parcial de algunos planteles y el regreso a clases el próximo ciclo escolar.

Dos establecimientos tradicionales ubicados en la calle Álvaro Obregón reportaron una caída del 50% en sus ventas a raíz de la suspensión de las actividades presenciales en el estado, principalmente las del sector educativo.

“Aquí no hubiéramos salido a flote si no es por nuestros servicios de proveeduría, algo de nuestra mercancía la vendemos fuera del municipio y eso nos mantuvo a medias, de vender 100% sin pandemia, nos bajó todo al 50%”, indicó el ingeniero Carlos, encargado de las papelerías La Mariposa.

Según prevé la Canaco León, para agosto y septiembre se espera una recuperación de la economía local de hasta 80%, debido al avance en las jornadas de vacunación contra el COVID y el regreso a clases presenciales.

“Hasta que no haya clases reales empezaremos a ver un avance en las ventas, porque ahorita no son clases, solo van a familiarizarse con las medidas de salud y acomodo de salones, pero todavía no usan útiles ni nada escolar”, añadió el encargado.

Hay ofertas, pero no suben ventas

El señor Carlos comentó que tienen varios descuentos en ambas tiendas, pero no ha sido motivo suficiente para atraer más clientes.

En 2019 el sector comercio, servicios y turismo dejó una derrama económica en la ciudad de mil 200 millones de pesos, que bajó más de 60% en 2020, y mientras que en el transcurso del 2021 no hay cifras totales, la cámara de comercio precisó que en los primeros 5 meses del año registran una recuperación aproximada del 30%.

En otro establecimiento ubicado en la calle 5 de Mayo, empleadas comentaron que los ingresos de la tienda dependen solo de la actividad escolar, es decir venta al menudeo, por lo que dijeron haberse encontrado en números rojos desde los cierres temporales en el comercio leonés.

“Estas tiendas dependemos al 100% de los estudiantes y sobre todo de nivel básico, tenemos más artículos de fiesta y cosas así, pero fue lo mismo, no había actividad, no tuvimos venta durante mucho tiempo; que ya haya clases es lo único que esperamos ”, subrayó una trabajadora.