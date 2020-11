Regreso a clases podría ser en enero, si se cumplen estas condiciones

Celaya.- El regreso a clases en Guanajuato podría ser en enero si los casos activos se mantienen por debajo de los 2 mil 500 casos, aseguró el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Martínez

Vemos que hay niños socializando, en centros comerciales, yo creo que estaremos preparando el regreso a clases para el mes de enero, después de las vacaciones, esto lo comento de manera anticipada para que los padres de familia, la Secretaría de Educación, empecemos juntos a preparar los protocolos de regreso, para, si las condiciones lo permiten en su momento, esto sea una realidad”, dijo Daniel Martínez en una entrevista con TV4.

Cuestionado sobre qué condiciones debían de existir para que el regreso a clases sea en enero, dijo que esperan que haya un mejor control por parte de la ciudanía, que se respeten las disposiciones sanitarias en todo el estado y los municipios.

Ojalá podamos regresar al semáforo amarillo o verde, pero si nos mantenemos en este escenario de no tener más de 2 mil 500 casos activos y esto lo focalizamos a las zonas de riesgo, puede ser (regresar en enero a clases)”, explicó.

Dijo que los casos activos son los que pueden contagiar a alguien, son las personas enfermas en hospitales o en sus casas, a las que les piden que se aíslen, que ubiquen a sus contactos para que ellos también puedan hacerse la prueba y en caso de tener síntomas, acudan a una valoración y aislarse.

También dijo que el posible regreso a clases en enero se da porque deben de encontrar formas de proteger a los niños y a las personas vulnerables.

Apenas estamos en estos momentos platicando del tema, hemos venido trabajando muchos meses atrás, pero como el escenario no cambia, nosotros no podemos permanecer pasivos, tenemos que encontrar la mejor estrategia para proteger a los niños y a las personas más vulnerables”, dijo.

Insistió en que el regreso se daría si hay las condiciones idóneas, es decir, menos casos, menos defunciones, una vigilancia epidemiológica que les permita tener los casos controlados e identificar los probables sospechosos.

Para ello, aseguró que es muy importante la participación de los municipios pues se necesita que las medidas se apliquen en el transporte público, comercio, evitar eventos y en los que se hagan respetar los aforos y evitar aglomeraciones.

Para poder lograr este objetivo hemos tratado de hacerlo de manera anticipada… lo hacemos desde mucho antes de las fiestas de Navidad para que las personas nos empecemos a preparar que estén preparando su casa, sus hijos, capacitándose para que pueda ser un regreso exitoso en su momento si las condiciones lo permiten, pero hay que decirlo desde ahora para que no nos gane el tiempo, necesitamos todos participar para que exista un escenario de seguridad para los niños, para todas las personas que participan en el proceso en todos los niveles escolares”.

Un fin de semana con muchos casos

Daniel Martínez aseguró que el fin de semana fue de muchos casos, en parte porque la plataforma donde se registran estaba siendo actualizada en días pasados.

“Un fin de semana con mil 236 casos, aun así, son muchos casos porque no todos los casos estaban rezagados, el sábado con 441, el domingo con 795, un total de 58 mil 473… lamentablemente tuvimos que registrar el sábado cinco defunciones, el domingo 23 y sumar 3 mil 907 defunciones en estos nueve meses de contingencia, activos tenemos 2 mil 380 pacientes”.

Por ello dijo que es muy importante reforzar las medidas sanitarias y no olvidar que gran parte del problema son las personas asintomáticas.

“Por eso esta epidemia no se detiene, hay personas circulando, en especial personas jóvenes, adultos jóvenes que salen, se suben a un medio de transporte, salen a convivir, salen a una reunión, se organiza una fiesta y aparentemente no tienen síntomas mayores, no hay un dolor de cabeza intenso, no hay tos, no hay fiebre, no sienten nada o los síntomas son como de un resfriado muy leve, pero ellos al toser, hablar o estornudar están transmitiendo el virus y quien está conviviendo con ellos lo respira, así es como se ha contagiado mucha gente.

Personas aparentemente sanas, están conviviendo con un asintomático y regresan ya infectadas y llevan el virus a su casa, este virus no tiene palabra de honor, no tiene un comportamiento estandarizado, no es solamente cuando las personas están con una manifestación de enfermedad franca y es por eso que en el mundo no se ha podido cortar la cadena de transmisión, por eso, si sospechamos haber estado con un caso positivo, hay que aislarnos de manera voluntaria y a los primeros síntomas de inmediato buscar atención médica”, pidió el Secretario.

Agregó que es vital usar el cubrebocas, la sana distancia, no exponerse de manera innecesaria, cuidarse ahora que ha descendido la temperatura para evitar la influenza, neumonías bacterianas y otras enfermedades respiratorias agudas, para evitar la saturación de hospitales y avanzar al semáforo amarillo y verde y evitar un retroceso al rojo y cierre de negocios y actividades.

