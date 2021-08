Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió a los padres de familia confiar en el regreso a clases presencial y así evitar un mayor rezago educativo derivado de las clases en línea que impiden la interacción directa entre alumnos y docentes.

“El regreso a clases (presencial) ha sido voluntario, no vamos a poner en riesgo a nadie, pero ya hay que empezar a regresar porque estamos perdiendo mucho con los niños, se pierde el año escolar, no aprenden lo mismo y aparte no pueden socializar”, comentó el Gobernador de Guanajuato.

Durante su intervención en la inauguración de la escuela Eufrasia Pantoja, el mandatario estatal aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia a confiar en el protocolo de regreso a clases presenciales, además mandó un mensaje a los niños para seguir cuidando y no bajar la guardia en el regreso a las aulas.

“Viene el regreso a clases, hay muchas voces a favor y en contra, yo lo que les puedo decir es que ya hicimos una prueba piloto y mil 700 escuelas regresaron a clases… Las escuelas si se manejan bien no tiene que ser fuente de contagio, lo que sí nos debe preocupar es el año escolar perdido de muchos niños y la falta de socialización”, indicó el Gobernador.

Agregó que todos deberán cooperar en este regreso a clases “habrá críticas y cuestionamientos, pero tenemos que privilegiar el tema de la educación de los niños”, aseguró.

Al respecto el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, coincidió en que la falta de socialización de los menores es un tema que preocupa a las autoridades educativas.

“En este proceso de regreso que ha sido gradual se ha hablado de quién debe regresar y por alguna razón vemos castigado un poco el concepto del regreso al aula en las cerca de 13 mil escuelas de este estado, en las cerca de 100 mil aulas”, dijo.

