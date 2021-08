Alumnos llegan felices a las clases presenciales

León, Guanajuato.- Expresiones en su mayoría de entusiasmo y otras tantas de incertidumbre, fue como se vivieron las primeras horas de este día en los salones y pasillos de las instituciones educativas, lo seguro fue encontrar rostros tapados con cubrebocas y caretas que solo mostraban los ojos de estudiantes y maestros.

En un recorrido por escuelas públicas al norponiente de León, AM recabó algunos testimonios de padres de familia sobre sus impresiones por confiar a sus hijos a la educación tradicional, cara a cara con compañeros y maestros, en medio de una tercera ola de contagios de coronavirus.

Beatriz Díaz, madre de una estudiante de la primaria Joel Cisneros Lara, dijo que sigue teniendo mucha inseguridad respecto a dejar a su hija en la escuela, principalmente por experiencias trágicas con el COVID.

Me queda miedo y mucha inseguridad, si nosotros de adultos de repente nos descuidamos con el cubrebocas o lavarnos las manos, ahora no me imagino con los niños, también en la familia tuvimos varios contagiados y un compañero mío murió hace poco por lo mismo, pero sí entendemos que tienen que regresar a las escuelas”.

“Sí les hace falta que ya tomen sus clases como antes, ahora sí que es un arriesgue por la salud pero confiamos en que las cosas salgan bien para todos, por mientras ya empezaron hoy”, dijo Sofía Rojas, abuelita de dos niños del preescolar Santiago Mariquez.

Los protagonistas de este regreso presencial a los pupitres, los más pequeños de León, comentaron que es lo que sienten y que esperan de este nuevo ciclo escolar en formato híbrido.

Yo ya me siento listo, la pandemia sigue contagiando pero yo no me quiero contagiar, lo que más me gusta es que ya podré jugar en la escuela con los demás y seguir con mis clases”, platicó, Juan Azael Guerrero Ramírez, alumno de segundo grado en la primaria Joel Cisneros Lara.