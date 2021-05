Regresan a clases 77 alumnos del Instituto Lomas de León

León, Guanajuato.- El Instituto Lomas de León es uno de los 17 planteles que retomaron clases presenciales en la ciudad y que se suman a los 46 que arrancaron actividades desde ayer.

En este centro educativo, ubicado en la colonia Andrade, regresaron a las aulas 77 alumnos de los grados de preescolar y secundaria.

Los protocolos de salud contemplan la revisión de la temperatura corporal y el aseo de manos desde casa y en el acceso a la escuela. Foto: Omar Ramírez.

Los protocolos de salud son los mismos:

se revisa la temperatura corporal

aseo de manos desde casa

acceso a la escuela y en cada aula

salida de los alumnos del plantel.

No dejarán de lado la virtualidad en Instituto Lomas de León

Seguirá el trabajo virtual con los maestros, a la par de lo que se nos permita en presencial, es una herramienta que supimos sacarle mucho provecho en todo el año que no pudimos estar aquí”, sostuvo la directora del plantel educativo, Jimena Cerda.

Con una plantilla de estudiantes reducida a casi un 30%, la titular reconoció que al menos ya hay vida de nuevo en los pasillos.

“Ahorita sólo tengo 47 alumnos en preescolar y unos 30 en secundaria, son muy poquitos por lo que se nos permite, además de que pronto estaremos incorporando también primaria, pero la diferencia es que ya se puede ver con vida al colegio”, señaló.

Reto más grande del Instituto Lomas de León: baja de alumnos

La dificultad más grande que tuvimos la mayoría de particulares fue la baja de alumnos y ahora viene el reto de mantener a la actual matrícula que tenemos para agosto que volvemos a entrar”, contó Jimena.

Por otro lado, el tráfico vehicular preocupa a algunos padres de familia por el regreso presencial, al menos así lo refirieron en la recepción de los estudiantes.

“A mí me preocupaban mucho los coches, pero ahorita por ser prueba está tranquilo, no me quiero imaginar cuando ya regresen todos”, dijo Lucy Cadena.

AM