León, Guanajuato.- Desde que en marzo se inició la prueba piloto de regreso a clases, 677 instituciones educativas se han sumado al proceso y solo se ha registrado un caso de COVID en todo el estado, informó el Secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

“Estamos ya en la tercera etapa de este pilotaje, desde el mes de marzo tuvimos la primera fase con el regreso de las universidades, posteriormente se abrió una convocatoria a finales de abril”, comentó el funcionario.

La tercera etapa comenzó el 11 de mayo, cuando 3 mil 500 alumnos de todos los niveles regresaron a las aulas en 46 instituciones educativas.

Ahora ya son 677, poco más de 31 mil 149 alumnos, 6 mil 154 docentes y entre ellos se han presentado tres casos sospechosos de COVID-19, de los cuales solo uno se confirmó, el de un docente que no estaba vacunado.

“Es un balance muy positivo. A diferencia de otros estados Guanajuato ha estado trabajando de forma gradual, ordenada, paulatina, respetando mucho la voluntad de la comunidad educativa, hemos generado un proceso donde se reconoce que el ciudadano tiene posiciones muy distintas y es entendible”, mencionó.

Afirmó que una pieza clave de este regreso exitoso a las aulas fue escuchar opiniones de los involucrados: alumnos, padres de familia y docentes.

“Este pilotaje ha ayudado a comprender la diversidad y hemos ido incorporando al protocolo alternativas para tener la flexibilidad y la posibilidad de adaptar las condiciones educativas a las familiares”, dijo el Secretario.

Aseguró que esto también ha servido a fin de prepararse para regresar a clases presenciales en el próximo ciclo escolar.

“La manera en que se va a llevar a cabo la clase en las aulas será de forma muy diversa por tener poblaciones muy diferentes, por las zonas y los niveles. El modelo deberá ser muy flexible, podremos encontrar escuelas en las que la infraestructura permitirá un aforo mayor o cantidad de tiempo mayor, o escuelas en las que no”, compartió.

Dan ‘palomita’ a pilotaje

El regreso a las aulas causó incertidumbre entre los padres de familia, alumnos y profesores de las instituciones educativas que ya participan en esta prueba del retorno a los salones de clases, pero a más de un mes de iniciado, les ha dejado grandes lecciones.

Según los datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ya participaron en el plan piloto 288 instituciones con sus respectivos planteles de diferentes niveles escolares. En ellas hay cerca de 26 mil 600 alumnos recibiendo clases en modalidad “híbrida” y 4 mil 982 docentes les dan clases.

A partir de esta semana se incorporan 389 instituciones para sumar 677 escuelas con la participación voluntaria de 31 mil 149 alumnos y 6 mil 154 docentes de todos los municipios del estado.

Fue el 11 de mayo cuando empezaron a recibir alumnos en escuelas de Guanajuato para esta prueba que inicialmente se tenía planeada para durar tres semanas, pero posteriormente la propia Secretaría de Educación de Guanajuato mencionó que de salir bien, este periodo podría alargarse.

El pilotaje de regreso a clases ya cumplió un mes y maestros que han participado en ella contaron su experiencia para Periódico AM.

Las instituciones participantes en el Plan Piloto de Regreso a las Escuelas concluyen actividades al cierre del ciclo escolar el 9 de julio de acuerdo con el calendario escolar 2020-2021 o a la fecha estipulada por cada subsistema en el caso de preparatoria y universidad.

“Fue como el primer día de clases”

Gisela Garcidueñas es coordinadora de español en el Instituto Lomas de León, apenas hace dos semanas que nuevamente vio entrar a sus alumnos al plantel.

Para ella ese día lo vivió con “mucha alegría, incluso desde la mañana que llegaban los niños se veían sus caritas de emoción, y se veían nerviosos como si fuera su primer día de clases en cambio de ciclo escolar, fue muy emocionante”.

El apego de los pequeños de nivel primaria les ha sorprendido, “ellos mismos ven que a su compañero se le baja el cubrebocas y le dicen que se lo acomoden bien”.

“El lunes (en el día de regreso) con los niños nos tocó que ya eran las 10 y nos dijeron ’ya nos queremos ir’, pero era porque ya querían quitarse el cubrebocas, no estaban acostumbrados, pero el miércoles que llegaron ya se hicieron a la idea de que lo van a usar de tiempo completo”, narró

El regreso ha ayudado a los niños a socializar y vencer miedos.

Desde hace cinco años Mariana Alcantara Cruz es maestra de inglés, y desde esos primeros días del regreso pudo notar cómo los estudiantes se sintieron aliviados de poder tener contacto con más personas.

“Le he comentado a mis coordinadores que es como volver a la vida, ver otra vez la escuela y otra vez a los niños. Ya verlos aquí es una motivación. Al principio los vi que tenían miedo incluso a tocar las bancas, con cualquier mobiliario, e incluso con el bote de basura”.

En ese contexto, los docentes han apoyado a los pequeños para perder el miedo ante la nueva normalidad sin que se descuiden las medidas básicas de prevención.

Pero también han vivido momentos que los han marcado, “estábamos en hora de salida, se me acercó una de las alumnas se me paró enfrente y me dijo -Miss, ¿te puedo abrazar?. - Tú me quieres abrazar. -Me cae gordo que la gente no se nos quiera acercar a los niños”.

Me abrazó, aunque sí pensé que me podrían regañar, pero ella inmediatamente después fue y se lavó las manos, y usó sanitizante y se fue a su casa. Pero lo que me dijo es una frase que no me he podido quitar de la cabeza”, narró la maestra.

Los alumnos son muy conscientes

Jonnatan Mar es de los docentes que iniciaron desde el primer día el pilotaje, da clase de ciencias en nivel secundaria.

Resaltó que “en secundaria los propios alumnos fueron quienes le dijeron a sus papás que querían regresar, ansiosos por salir de casa y querían regresar a lo que era su normalidad”.

Los chicos han sido muy mesurados, son muy conscientes de lo que está pasando saben que no todo estornudo o tos es síntoma de COVID. De hecho ellos son los que de repente nos comentan que debemos tener ventilado el salón o piden gel y permiso para ir a lavarse las manos”

“El momento en el que los alumnos te dicen ‘profe ya extrañaba las clases presenciales’, es el momento en el que uno dice ‘¡wow! estoy haciendo mi trabajo’ y es importante para ellos el hecho de estar en la escuela”

Pero también el docente destacó que la comunicación entre los maestros también fue determinante para lograr el regreso a clases y que los alumnos se apeguen a este pilotaje.

Hubo padres “arrepentidos” de no entrar a pilotaje

“Sí ha sido un poco complicado para los chicos y los profesores, el ser humano se adapta a cualquier circunstancia, pero lleva tiempo este proceso, estaban acostumbrados a la comodidad en casa”, mencionó la maestra Jimena Alvarez Cerda.

Pero el pilotaje se ha podido llevar bien a un grado de que padres de familia que lo rechazaban, ahora se quieren unir.

“Hubo papás que no inscribieron a sus hijos en la prueba y decían ‘me voy a quejar, ¿cómo van a regresar?’, pero claro, nosotros respetamos todos los pensamientos”.

Al inicio hubo como miedo de mandarlos, pero ahora que han venido a recogerlos han podido ver todo, hasta los que tenían miedo ya quieren unirse a la prueba, se está dando esta confianza”, relató la maestra.

‘Vamos muy bien’: Secretario de Salud

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, consideró que el periodo que se ha tenido de la prueba piloto es positivo y destacó los pocos casos sospechosos de COVID-19 que se han tenido en los planteles escolares de todo el estado.

“Muy bueno el trabajo que ha realizado la Secretaría de Educación (SEG), realmente se han registrado algunos casos como probables o sospechosos, alguno sí se confirmó y se estudiaron a todos sus contactos”, aseguró.

Recordó que de a poco se fueron sumando más y más planteles a este programa híbrido de regreso a clases.

“Estamos poco a poco sumando experiencia, revisando los protocolos, mejorando los protocolos, queda prácticamente menos de un mes de clases y después viene un periodo vacacional que va a servirle también a los directivos de las escuelas y al titular de la SEG a que estemos listos para lo que viene”, anotó.

Añadió que los cambios que se pudieran hacer dependen del escenario epidemiológico que haya en Guanajuato al momento del regreso, además de la capacitación que se pueda dar tanto a personal docente como a padres de familia y los propios alumnos.

