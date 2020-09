Regreso a clases presenciales en Guanajuato depende de población y no de autoridades

León, Guanajuato.- Para que pueda existir una posibilidad de analizar el regreso a clases presenciales en el estado de Guanajuato, se requiere de llegar a una tasa de positividad de coronavirus de 15% a 10%, y en la actualidad es de un 30%, mencionó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

En entrevista para AM, al concluir el Segundo Informe del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez en Irapuato, explicó que llegar a ese momento dependerá no sólo de las autoridades, sino de toda la población.

Necesitamos todavía tener una tasa de positividad menor, todavía estamos entre el 30%, cuando sea entre el 15% y 10%, que eso depende de todos nosotros, podrán quizá existir las condiciones, todavía no tenemos una fecha marcada para dicho fin”.

Comentó que en ese momento se podría dar un regreso a clases presenciales escalonado en los municipios del noreste de Guanajuato.

Explicó que es muy importante trabajar en el escenario para que los niños regresen a las escuelas y para que en esta temporada de diciembre se activen otros sectores.

“Hemos visto que hay un descenso en el porcentaje de ocupación, descenso en el porcentaje de positividad y seguimos haciendo muchas pruebas en los 46 municipios y vemos que cada vez más personas utilizan el cubrebocas, entonces sigamos en esa tendencia, que ha sido más lenta de lo deseable, pero ya tenemos una tendencia de disminución de casos."

“Pero no quisiéramos que hubiera un repunte de casos, así que la invitación es no bajar la guardia, y dependerá de todos el que podamos avanzar a un semáforo amarillo o regresar a anaranja o incluso al rojo, que no es lo deseable, pero necesitamos que todo los guanajuatenses participen”.