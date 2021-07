León, Guanajuato.- "Los maestros no decimos sí o no, todo dependerá de casos muy particulares porque habrá escuelas que sí se prestan y otras que no para regresar a clases presenciales", declaró la presidenta de la Alianza de Maestros del Estado de Guanajuato, Teresa Paulino San Germán.

Nuevamente, ante un escenario más de incertidumbre debido al pico de la tercera ola de COVID que la Universidad de Washington proyecta que ocurra entre el 10 y 13 de septiembre, la docente hizo un llamado a los maestros a no dejar de prepararse emocional, intelectual y profesionalmente.

En los maestros todavía hay mucha incertidumbre porque como hemos estado siguiendo las noticias, sabemos que los casos de COVID-19 se han incrementado y varios estados han estado cambiando de semáforo, algunos que estaban en verde retrocedieron a amarillo o naranja.

"Hay maestros que están capacitándose para cualquiera que sea la situación que se presente. El llamado es a que nos sígamos capacitando y preparándonos emocional, intelectual y profesionalmente para cualquier condición y que estemos abiertos a adaptarnos a lo que venga y hacer lo mejor en cualquiera de los casos", exhortó.

Paulino San Germán subrayó que la decisión del próximo regreso a clases programado para el siguiente 30 de agosto en un modelo híbrido que incluye clases presenciales y semipreseciales no debe ser generalizada ni basada en acatar forzosamente la estrategia del Gobierno Federal.

En este sentido, insistió en que, en un trabajo conjunto, las autoridades educativas y de Salud deben analizar las condiciones particulares de cada estado, municipio y de las propias escuelas para determinar cuáles sí y cuáles no podrán iniciar el ciclo escolar 2021-2022 bajo un modelo híbrido.

Tiene que ser un regreso muy consciente y seguro para los alumnos, los maestros y los papás, para toda la comunidad educativa y tratar de hacer las cosas bien planeadas y, si las condiciones son las adecuadas, adelante, pero la situación de cada localidad será distinta", anotó.

Finalmente Teresa Paulino señaló que el impacto que ha tenido en el desempeño escolar otro ciclo escolar que se vivió en confinamiento y a través de una pantalla se puede visualizar de diferentes maneras.

"Depende de cada caso, hay familias, maestros y alumnos que salieron beneficiados porque les sirvió de reflexión, a otros les afectó, entonces necesitamos regresar analizando cómo estamos y qué deficiencias tenemos que resarcir", concluyó.