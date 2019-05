Reina incertidumbre en delegaciones federales de Guanajuato

León.- A dos días de que se elimine definitivamente la figura de delegados federales, en las delegaciones de León nadie sabe con certeza qué va a pasar con estas oficinas y su personal.

Algunas tienen al frente su subdelegado, otras encargados de despacho y en otras aseguran que aún hay delegados, aunque no se vieron en un recorrido de am.

El actual responsable de una de las delegaciones manifestó, aunque de manera anónima, que lo que ya es una realidad son los recortes a prestaciones y apoyos como vales de despensa, servicios médicos particulares y vales de gasolina, por mencionar algunos, lo que representa una baja en sus ingresos de unos ocho mil pesos aproximadamente.

am visitó las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Economía, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Infonavit, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En Profeco, aunque no se confirmó la remoción del delegado, Armando Guzmán García, se informó que sigue colaborando pero se revisa en qué área apoyará, pero no se le vio en las oficinas.

Se está en proceso de transición que dará paso a las Odecos (Oficinas de Atención al Consumidor en Zonas de Alto Consumo). De momento han sido nombrados encargados de despacho en distintas oficinas y los ex delegados siguen al pendiente en procesos de entrega-recepción”, cita un comunicado.

En Infonavit, tras dos visitas seguidas y a distintas horas, no se encontró al delegado y aunque su oficina luce sola y apagada personal asegura que labora normalmente.

Lo mismo ocurre en la SRE, en donde se asegura que está a cargo la subdelegada, Eva Gómez Martínez, sin embargo tampoco se pudo comprobar su presencia.

En la delegación de la Secretaría de Economía, el encargado de despacho desde noviembre del año pasado, José Francisco Ángel Rodríguez, aseguró que desde México aún no han dado alguna indicación para su reestructura.

Sabemos que no van a cerrar las oficinas, seguirán operando al menos con el personal sindicalizado, nos han dicho que sigamos trabajando, tenemos que seguir atendiendo a los empresarios y fuera de eso no tenemos una instrucción en particular sobre los cambios”, expresó.