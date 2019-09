Reitera Diego Sinhue que no entregará Salud a Federación, sería echarlo a perder

Irapuato.- El sistema de Salud de Guanajuato no será entregado a la Federación, pues en esta entidad sí funciona y sería echarlo a perder, destacó el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Destacó que el Gobierno del Estado le destina 5 mil millones de pesos al sistema de Salud para que funcione correctamente, y se ha demostrado que es uno de los mejores a nivel nacional.

Lo digo y lo sostengo, no voy a entregar el sistema de salud a la federación, porque es un sistema que funciona, tenemos 621 clínicas, Umaps, Caises y el hospital regional”, dijo.

Rodríguez Vallejo enfatizó que Guanajuato tiene el primer lugar en abastecimiento de medicinas y en transparencia, y además no tienen deuda en este sector.

Agregó que Guanajuato seguirá invirtiendo recurso en infraestructura de salud, como la Torre Médica del Hospital General en Irapuato, un nuevo hospital de trauma en León, un nuevo centro de salud en Xichú, se renovará el hospital de Jaral del Progreso, entre otros proyectos.

Sería un despropósito entregarle a la Federación algo que ellos mismos han reconocido que no han tenido la capacidad de sostener, la Clínica del IMSS en León, el tercer piso está cerrado, el auditorio no tiene ni sillas, el Delegado no ha cobrado, han cerrado 8 clínicas pequeñas”, enfatizó.