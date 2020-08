Reitera Gobierno de Irapuato importancia de medidas sanitarias

Irapuato.- Ante el incremento exponencial de casos confirmados y muertes por COVID-19, la directora de Salud, Rosa María Carmona Nieto, exhortó a la ciudadanía a cuidarse, mantener las medidas sanitarias en espacios públicos, no salir de casa si no es necesario y no realizar reuniones en el hogar.

Destacó que es preocupante la gravedad en el aumento de contagios y muertes por COVID-19 en Irapuato, pues del 24 al 31 de julio se registraron 565 nuevos contagios y 35 muertes más.

Seguir haciendo mucha conciencia social en el uso de cubrebocas, si todos usáramos cubrebocas pues esto bajaría más rápido y podríamos contenerlo, entonces que nos ayuden”

Durante esta semana, Irapuato registró los números más altos en casos positivos de coronavirus, siendo el martes 28 de julio el día con mayor número de personas contagiadas, con un total de 122 casos nuevos y el viernes 31 de julio con 102 casos positivos.

El municipio es segundo en contagios a nivel estatal, solo detrás de León.

Cabe señalar que del 30 de junio al 31 de julio, en Irapuato se registraron 101 nuevos fallecimientos y se confirmaron mil 708 casos nuevos de contagio.

Por ello, se reiteró el exhorto a la ciudadanía en el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, no realizar reuniones o fiestas, evitar aglomeración de personas y acatar las medidas de seguridad sanitarias.