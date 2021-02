Reitera Misión Rescate México que no es tiempo de regresar a clases presenciales

Irapuato.- Aunque las condiciones de cada entidad son distintas ante la pandemia de la enfermedad COVID-19, aún no se puede pensar en un regreso a clases presencial, pues no existen las condiciones de seguridad para los alumnos y docentes, señalaron integrantes de la agrupación nacional Misión Rescate México.

Teresa Pulido San Germán, representante de la Alianza de Maestros en Guanajuato, destacó que la postura es regresar a clases en la medida que las condiciones sean adecuadas para salvaguardar la salud de los menores y maestros, sin generalizar.

Tenemos que estar atentos sobre todas las condiciones particulares de cada escuela, no podemos generalizar al hablar del regreso a clases en toda la República, o en todo el Estado, o en un municipio, hemos insistido en que se pongan de acuerdo las autoridades, los que saben del tema en cuestión de salud, en cuestión de educación, qué platiquemos, que lleguemos a acuerdos”, indicó.

Por su parte, Marco Antonio Esponda, presidente nacional de Misión Rescate México, refirió que no todas las ciudades son homogéneas, pues algunas aún tienen graves crisis de salud, por lo que insistió que la Secretaría de Educación no debe ser presionada para regresar a clases de forma general e inmediata.

Las condiciones no están para garantizar la salud, no solamente de los maestros sino de los alumnos y los padres de familias, eso implicaría que muchos de los alumnos tendrían que viajar en autobuses que no reúnen las características de seguridad y esto podría agravar la situación de salud de la población mexicana, debemos ser prudentes”, puntualizó.

Asimismo, Rosalía García Munguía, integrante de la agrupación, enfatizó que mientras no esté vacunado más del 50% de la población, entre ellos el sector educación, no se puede abrir ni escuelas ni otras oficinas educativas, pues no se garantiza la salud de todos los que trabajan por la educación, directa en indirectamente.

Tenemos que esperar a que nuestros chicos tengan uña seguridad, tanto para ellos como para sus familias, porque recordemos que también pueden ser asintomáticos y pueden transmitir este virus a sus familias y a la gente que se topen en el camino”, agregó.

Otra de las preocupaciones de los integrantes de la agrupación fue que en algunas comunidades rurales y colonias populares del norte del país se ha detectado la deserción escolar, pues no tienen acceso a Internet o porque los padres de familia no tienen una fuente de ingresos, que han obligado a que los jóvenes comiencen a trabajar y dejen de lado la educación a nivel medio superior.

Los integrantes de Misión Rescate México indicaron que el gran reto para el sector, será cómo adaptarse ante la nueva normalidad por el COVID-19, tanto en materia educativa como en materia económica.

jrosales@am.com.mx