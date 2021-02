Relega Fiscalía General del Estado búsqueda de personas desaparecidas

Guanajuato, Guanajuato.- Para este año, en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado hay una partida de sólo 673 mil pesos para el Sistema de Búsqueda de Personas, según se detalla en los Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2021.

Lo anterior, a pesar de que Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en número de cuerpos recuperados, con 204, según el informe ‘Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas’, dado a conocer el pasado 29 de enero por la Secretaría de Gobernación.

Los 673 mil pesos es considerada una cantidad insuficiente por representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.

Dos de ellas comentaron que en un día, un familiar puede gastar entre 500 y 800 pesos diarios para ir a buscar a su ser querido.

Nosotros como familiares hemos perdido nuestro trabajo por estar buscando. También necesitamos herramientas, palas, a veces las varillas se nos hacen chuecas y tenemos que conseguir otras. A veces no salimos porque no tenemos dinero", dijo Patricia Barrón del colectivo ‘Una luz en mi camino’.

Esta cantidad es la penúltima más pequeña asignada a los nueve proyectos de inversión de la Fiscalía General del Estado.

Aunque también es cierto que para el proyecto ‘Genética Forense’, área utilizada en la identificación de cuerpos en general, se destinó un presupuesto de 57 millones 428 mil 827 pesos, el segundo monto más grande del órgano autónomo.

Entrevistada al respecto por AM, Patricia Barrón del colectivo ‘Una luz en mi camino’, expresó: “Si el presupuesto se manejara sin que hubiera fuga de dinero, sí sería suficiente para lo que se está realizando; para las personas desaparecidas es poco.

“Sí es un presupuesto muy bajo porque es buscar, hacer las confrontas de ADN”, consideró.

Calculó que para hacer la búsqueda de cuerpos en campo, por los gastos de transporte, gasolina, vehículo y alimentos, una persona se gasta en promedio entre 500 y 800 pesos al día.

Sandra Mercado, del colectivo ‘De Pie Hasta Encontrarte’, de Silao, expresó: “Yo no creo que sea suficiente, porque no llevan herramienta; yo no sé en qué lo invertirán. En la búsqueda de personas están muy retrasados en las carpetas de investigación”.

Claro que no (son suficientes los 673 mil pesos) porque cada persona tiene sus gastos. Los peritos y el Ministerio Público no llevan herramienta, ni la Comisión Estatal de Búsqueda. Yo presté las primeras varillas y ni me las han devuelto", consideró Sandra Mercado, del colectivo ‘De Pie Hasta Encontrarte’.

Alma Lilia Martínez Sánchez, del colectivo de Salamanca, consideró: “Yo creo que es poco. Es muy poco personal que tienen, peritos de búsqueda, para todo el día estar buscando sí se requiere más personal, es personal muy reducido. Sí quisiéramos que ampliaran la gente”.

Calculó que en un día de búsqueda en campo se gastan alrededor de 500 pesos, en el transporte urbano, taxi, porque no pueden ir solos a un lugar, tienen que ir en caravana.

Aunque reconoció que Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, desde hace algunas semanas puso un camioncito para recoger y trasladar a los familiares a los puntos de búsqueda y hasta allá les llevan comida.