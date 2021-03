Remdesivir: en Guanajuato no se usa todavía porque sigue en estudio contra COVID

Guanajuato.- Aunque el Remdesivir ya fue avalado por Cofepris, su efectividad contra la COVID sigue siendo investigado y hay que esperar más resultados, consideró el infectólogo Juan Luis Mosquera.

La Secretaría de Salud descartó el uso de este medicamento, ya que todavía no está en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

El pasado viernes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló el uso del antiviral Remdesivir en el tratamiento hospitalario de pacientes diagnosticados con Covid-19.

Continúa en investigación

Sobre el uso de este medicamento, el especialista en medicina interna e infectología, Juan Luis Mosquera, advirtió que esta opción se debe tomar con reserva.

Creo que ha habido demasiada esperanza en este medicamento, esperando que sea el 'game changer' que venga a reducir la mortalidad causada por esta enfermedad", escribió en sus redes sociales.

Enfatizó que su uso es ideal en los pacientes hospitalizados, como ha señalado Cofepris y "es un medicamento que continúa en investigación, así que conforme tengamos resultados de nuevos estudios de investigación podremos cambiar nuestra opinión a favor o en contra de su uso".

Sobre su uso, médicos de la secretaría de salud señalaron que no se ha aplicado en pacientes COVID y la dependencia confirmó que por ahora no se contempla este tratamiento en la entidad, pues todavía no está dado de alta en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

HLL