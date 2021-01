Renuncia exregidora Norma Patricia López Zúñiga al PRI y llega al Verde

León, Guanajuato.- La exregidora leonesa con 20 años de militancia en el PRI, Norma Patricia López Zúñiga, fue presentada como un nuevo ‘activo político’ del Partido Verde Ecologista.

Norma presentó una carta renuncia al PRI y posteriormente apareció en una conferencia de prensa arropada por la dirigencia estatal y municipal del Verde.

Me sumo con un gran entusiasmo y todas las ganas de aportar no solamente a un proyecto político electoral para el 2021, no vengo a ocupar un espacio para una contienda electoral, vengo a un proyecto para hacer las cosas bien”, declaró.