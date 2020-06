Renuncian inspectores de Fiscalización involucrados en decomiso de mercancía a artesana

Celaya.- Los dos inspectores de Fiscalización que se vieron involucrados en el decomiso de mercancía de la artesana originaria de Oaxaca, Rosa Mabel García Ríos, renunciaron a su trabajo.

Así lo dio a conocer María Azucena Arredondo, directora de Fiscalización.

Estos dos inspectores renunciaron a su puesto, ya no están en Fiscalización y estamos a la espera de que la señora venga por su mercancía", comentó la directora.

Añadió que el video difundido en redes sociales se presta a muchas interpretaciones y que además el tema también lo trae la contraloría y se están realizando los informes solicitados.

Los inspectores presentaron su renuncia por escrito y no mencionaron nada más", puntualizó la directora.

Dijo que la mercancía decomisada son 5 bolsas tejidas de palma, no más y que se anotaron en el acta.

No había dinero, son solo las bolsas abiertas, una sobre otra y no se aprecia dinero alguno", declaró.

Añadió que nunca tuvo reportes o quejas por malos tratos por parte de algún comerciante por parte del personal.

Comentó que la afectada no pagará multa, ya que por eso se decomisó la mercancía, y al no contar con credencial de elector no se pudo hacer dicha multa.

Ella tendrá que venir, entregar la hoja rosa, y se le hará entrega de su mercancía y ya firmará de recibido", puntualizó la directora.

Sobre el abuso y la forma de actuar por parte del personal dijo: "Nosotros tenemos un curso de capacitación al momento de entrar a Fiscalización; se les capacita para el protocolo de decomiso, yo lo que veo en el video es la molestia, ellos están decomisando, hay forcejeo y se echan a correr, no podría opinar más allá porque no estuve presente, solo se ve que jalan la mercancía y se echan a correr, no podría interpretar algo que desconozco", declaró.

Este es el documento que se elaboró para justificar el decomiso.

Además comentó que las hojas no pueden ser manipuladas ni modificadas, ya que cada una cuenta con un número de folio y dos copias tipo calcas.

Al final señaló que no se le trató mal a la artesana, que se habló con ella y ella decidió irse al no darle una respuesta a sus peticiones.

