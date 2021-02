Miércoles de Ceniza: Reparten bolsas con ceniza en templos y parroquias

En parroquias y templos de la Arquidiócesis de León comenzaron a repartir bolsitas con cenizas de palmas bendecidas para el autoritual en casa este próximo Miércoles de Ceniza, cuando inicia la Cuaresma.

El padre Ramón Martínez Cardozo, rector del templo de San Judas Tadeo, exhortó a los fieles católicos a realizar la imposición con orden y devoción.

En las parroquias y templos, a partir de la noche de este sábado, se puso a disposición de los ciudadanos, en bolsitas. Será una autoimposición de ceniza en la que dirán: Me arrepiento y creo en el Evangelio”, explicó.

Reiteró que no habrá personas que impongan la ceniza como en otras ocasiones. Ahora por precaución sanitaria serán los mismos creyentes.

También se pueden llevar la bolsita de ceniza a casa y en el hogar, tras realizar una oración, se la impondrán con mucha devoción. Se recomienda que sea una persona por familia, para evitar aglomeraciones.

Dijo preveer que un sobrecito alcanzará para toda una familia promedio.

Aclaró que no son cenizas de difuntos, como muchas personas afirman, sino de la quema de palmas, de hojitas dominicales, de estampas de imágenes de santos, pero lo importante es que estén benditas.

Aseveró que no es pecado no tomar ceniza a menos que sea un menosprecio al ritual.

No es pecado, pero todo depende. Si es un menosprecio, tibieza, indiferencia, negligencia, superficialidad, el no darle importancia o rechazar esos signos, sí es una falta moral de piedad; si no se recibe nadie peca mortalmente”, añadió.