Repartirán tablets y laptops a estudiantes 

Guanajuato.- El Gobierno del Estado está proyectando entregar laptops en lugar de tablets a los estudiantes de educación media superior y superior a través del programa Inclusión Digital de Educafin, y una opción que analizan son las Chromebooks que comercializa Google.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacó que este programa es positivo y contó a AM que en la evaluación que están haciendo para mejorarlo, analizan migrar a otros dispositivos como laptops.

El programa es positivo, por el hecho de que los jóvenes puedan acceder a las nuevas tecnologías, al internet, a explorar, a tener una visión más amplia del mundo, creemos que existen nuevas metodologías o nuevos productos interesantes, las chromebooks son unas de ellas”, enfatizó.

El mandatario recordó que hace poco tuvo una reunión con representantes de Google para conocer su propuesta, de la cual destacó que tiene ventajas como que los alumnos podrían trabajar en tiempo real con sus maestros, incluso en la aplicación de exámenes.

Mayor inversión

Es mucho más caro que las tabletas, tres o cuatro veces más, tiene una tecnología muy interesante, lamentablemente no se podría (implementar) en todo el estado, porque para que funcione de manera, pues digamos puntual o como requiere el programa, se necesita internet de banda ancha y no todas las escuelas cuentan ya no digamos con internet, con internet de banda ancha”, explicó.

Para este año, en el presupuesto del Estado, se tenía contemplada la compra de 103 mil tablets, que el año pasado tuvieron un costo aproximado de 3 mil 600 pesos cada una, lo que representaría un gasto de 370 millones 800 mil pesos.

Diego Sinhue enfatizó que el entregar el programa con la entrega de Chromebooks, ya se ha hecho en Chetumal, Quintana Roo, con buenos resultados.

Aunque aclaró que para la próxima compra que se haga de dispositivos se haría una mezcla entre tablets y laptops. Dijo que se hará una licitación, pidiendo requerimientos como los que ofrece Google, pero si hay una propuesta similar, se tomará en cuenta.

Lo que tenemos pensado es pilotearlo en algunas escuelas, en ciudades como León o Irapuato, para que empiecen algunas con las chromebooks y que se vaya migrando en un futuro. Tiene que ir aparejado las escuelas en donde las vamos a entregar con lo del internet”, mencionó.

Comentó que espera al final de su sexenio lograr que todas las escuelas tengan internet de banda ancha para poder entregar las Chromebooks.

“Candados” contra robos

El Gobernador destacó que el sistema que ofrecen las Chromebooks permite bloquearlas si es que fueran robadas o vendidas.

No hay manera de desbloquearla, entonces no te sirve, para qué roban algo que no vas a poder vender, ese candado te lo ofrece también Google como garantía. Nos interesa en un dado caso el software, el sistema, el modelo, pero evidentemente ellos son los que lo tienen patentado”, concluyó.

Sobre el tema, el director de Educafin, Jorge Enrique Hernández Meza, recordó que desde que inició el programa, en 2015, han repartido unas 400 mil tablets y solamente se han robado o vendido alrededor de 720.

Si un dispositivo sabes en dónde está pero no hay una denuncia o se vendió de manera voluntaria, tampoco es que legalmente puedas hacer el reclamo, entonces más bien estamos evaluando cómo tener un control tecnológico para que no se pueda utilizar”, concluyó.