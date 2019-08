Reporta desaparición de su esposo y ahora recibe llamadas de extorsión

León.- Tras dar a conocer la desaparición de su esposo hace casi dos semanas y media con la esperanza de saber de él, Isela empezó a recibir llamadas de extorsión.

Hace un mes que no supo más de su esposo que partió rumbo a Texas, a donde intentaría llegar para trabajar y buscar el llamado “sueño americano”, pero le perdió el rastro y decidió publicarlo para intentar encontrarlo.

Sin embargo, lejos de tener noticias alentadoras para dar con el paradero de su marido, ahora es víctima de otro delito, pues desde diferentes números le han ofrecido darle información a cambio de dinero.

La contactan de tres Estados

“Van varios números que me marcan desde que salió un video en un canal local. Unos sólo me dicen que tienen información de él, otros que si quiero hablar con él y otros me mandan mensajes o videollamadas y los bloqueo, porque sí da miedo”, señaló la guanajuatense.

Tamaulipas, San Luis Potosí y del mismo Guanajuato son los tres Estados de los que se ha percatado que provienen estas llamadas y mensajes.

Aunado a esto, la búsqueda de su esposo no tiene avances a través de las instancias oficiales.