Reportan comerciantes cuantiosas pérdidas por apagón en el Centro

León.- Ayer, la falta del servicio de electricidad en la Zona Centro debido al estallido de un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocasionó bajas o nulas ventas en algunos comercios de la calle 5 de Mayo esquina con el bulevar López Mateos.

Comerciantes y locatarios aseguran que el percance no sólo afectó a los negocios que venden productos perecederos, pues en el caso de un bazar muy conocido en la 5 de Mayo, la propietaria aseguró que ante la falta de electricidad se vio en la necesidad de cerrar más temprano.

De plano nos dejaron sin luz todo el día pero había varias personas que sí tenía el servicio. Desde las 10 de la mañana que llegué no tuve nada de servicio y tuve que cerrar a las cinco de la tarde cuando cierro hasta las 8 de la noche pero ya no se veía nada y así la gente no entra. Nosotros no tenemos nada que se nos eché a perder como en el caso de la paletería pero sí se nos fue la venta y quedarme hasta la noche sin luz ya era un riesgo. Sí fue pérdida total”, compartió.

Molesta estar sin luz

Alejandra Villegas, de Empanadas Lucas, mencionó que a pesar de que en su negocio no se registraron pérdidas económicas, sí fue molesto no tener el servicio el cual no fue estable a lo largo del día.

Sí batallamos ayer con el servicio aunque no se nos echó nada a perder pues sí era incomodo que llegaba y se iba la luz y como lo que vendemos aquí que son empanadas ya las tenemos preparadas la verdad no perdimos mercancía”, dijo.

Comerciantes de la zona aseguraron que esta mañana desde que acudieron a realizar sus labores se encontraron con el servicio restablecido, sin embargo por la temporada de lluvias dijeron temer porque vuelva a ocurrir un incidente como el de ayer.

Así opinan

Gabriela Moreno

Toda la venta de ayer se vino para abajo, sí nos afectó bastante la falta de electricidad, no vendimos nada y cuando supe que no había luz de todos modos me quedé para ver si salía algo pero todo el día sí nos afectó”.

Arturo Ávalos, Farmacias Benavides

No tuvimos nada de venta porque prácticamente todo el día estuvimos sin luz y no teníamos sistema para marcar y cobrarle a la gente y así no podemos vender ni un sólo peso y pues ya en estos casos no hay quien nos reponga lo que no se vendió”.

Monserrat Mares, paletería y nevería