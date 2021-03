Reportan como desaparecidas a casi 500 personas en Guanajuato en menos de 2 meses

León, Guanajuato.- En menos de dos meses, en el estado de Guanajuato se reportaron a casi 500 personas como desaparecidas.

Datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de una solicitud de información realizada por AM, indican que entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2021 se iniciaron 472 carpetas de investigación por la desaparición de personas.

La Fiscalía no detalló el número de personas reportadas como desaparecidas en estas carpetas, ni cuántas siguen abiertas; sin embargo, en cada investigación debe haber al menos una persona, lo que indica que el número seguro de personas ausentes es de 472.

En este periodo, León fue el centro de las desapariciones con 90 casos; le sigue Irapuato con 73 y Celaya en tercer lugar con 63.

En total, sumando los registros de años pasados, en el estado hay 2 mil 615 personas desaparecidas, según lo que respondió la Fiscalía en la solicitud de información 00472321.

Aunque no se especificó en qué periodo, la FGE informó que se han localizado a 708 personas sin vida. Además, de 2013 a febrero de este año se han iniciado 10 carpetas de investigación por desaparición forzada, 22 por desaparición cometida por particulares y se han detenido a 53 personas por la comisión de dichos crímenes.

Durante todo el 2020, la Fiscalía, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, realizó 3 mil 96 investigaciones por personas desaparecidas; es decir, que en promedio se reportaron unas 8 cada día.

Los más de tres mil casos registrados en 2020 representan un incremento de alrededor del 7% en relación con las dos mil 881 carpetas iniciadas en 2019.

Durante el 2020, en la mitad de los 46 municipios de Guanajuato, los casos de desaparecidos incrementaron en comparación con el año previo. En algunas ciudades fue hasta del 500%.

Por ejemplo, Yuriria pasó de 6 carpetas de investigación en 2019 a 36 en 2020.

Otro aumento importante se tuvo en Villagrán que casi triplicó los casos, pues de 21 (2019), llegó a 62 (2020).



