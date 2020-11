Reportan usuarios a choferes del transporte público por no cumplir con medidas de sanidad

Irapuato.- En lo que va de la pandemia se han recibido 76 reportes de ciudadanos sobre conductores de transporte público que no acatan las medidas de sanidad, señaló el director de Transporte, Rogelio Pérez Espinoza.

Señaló que estos reportes los realizan los usuarios a través de los números de teléfono que hay en las unidades y en su mayoría son porque el conductor no cumple con los protocolos de sanidad para evitar propagar la enfermedad.

Muchas veces si el conductor no trae cubrebocas la gente hace el reporte, se atiende inmediatamente y se sanciona al chofer (...) es una infracción que la tenemos nosotros en nuestro reglamento como no colaborar con la autoridad en situaciones de emergencia”, dijo.

El funcionario comentó que además de denunciarlos por no cumplir con el uso de tapabocas, también tienen quejas por no traer gel antibacterial o traer sucias las unidades.

Pérez Espinoza comentó que, durante la pandemia, la dependencia ha hecho trabajos para que los usuarios apliquen los protocolos establecidos.

“Nosotros hemos estado haciendo operativos en las diferentes paradas para revisar que la gente tenga puesto su cubrebocas al ingresar y que en el trayecto del recorrido del camión, en días pasados estuvimos haciendo también operativos con la Secretaría de Seguridad Pública, en donde la gente que no estaba acatando esta medida se le pedía que descendiera del camión, se otorgaba un cubrebocas y se le invitaba a subir a otro”, refirió.

Asimismo, regalaron cubrebocas en las diferentes paradas y se les colocó gel antibacterial antes de que subieran a las unidades.

Informó que en la última brigada que realizaron el miércoles 18 de noviembre detectaron a 4 personas que no usaban cubrebocas en el interior de los camiones.

El Director aseguró que la ciudadanía si respeta las nuevas indicaciones de no aglomerarse; sin embargo, en un recorrido que hizo AM por paradas de camiones no se observó el cumplimiento de estas.

