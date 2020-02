Reportan usuarios fallas en puertas eléctricas del paradero Espíritu Santo

León, Guanajuato.- Hace unos meses el paradero de Espíritu Santo, ubicado sobre el bulevar San Juan Bosco puso en marcha el funcionamiento de las puertas eléctricas que abren y cierran cuando la unidad se detiene.

Sin embargo algunos de los usuarios reportaron que las puertas de repente presentan sus fallas y no se abren y se cierran cuando la unidad llega, algunos se han quedado varados por un tiempo en la entrada en espera de que abran las puertas.

Hay días que las puertas funcionan muy bien abren y cierran de manera correcta mientras la unidad nos deja, pero también me ha tocado que no abren cuando la oruga ya nos dejó y nos va a bajar, porque la puerta de la ruta está abierta pero la del paradero cerrada, ahí me ha dado miedo”, platicó Malena Rodríguez .

En el paradero se encuentran de manera frecuente supervisores del transporte que constantemente están revisando esta situación para evitar que haya algún percance con los usuarios durante la jornada de servicio mientras abren la puerta el paradero, la cual no se ha registrado.

Es la primera vez que me bajo aquí y no había visto las puertas eléctricas, cuando llegó la oruga al paradero estaba un supervisor en la puerta haciendo alguna seña al chofer para evitar que cerrará la puerta del autobús y no nos bajará sin que se haya abierto la puerta del paradero, si no hubiera sido por él, no hubiera sabido qué hacer”, platicó Lorena Negrete.