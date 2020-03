Reprocha PAN a AMLO por falta de obras y seguridad en Guanajuato

León, Guanajuato.- El líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, acusó abandono Federal para Guanajuato.

El michoacano asistió al evento del II Informe de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y reprochó falta de respaldo en seguridad y en infraestructura.

Defendió que el Gobernador está afrontando el tema con valor y determinación. Y como todo proceso de mejora continua, dijo, se debe de fortalecer ese trabajo.

Es triste decir que en lo que va de este Gobierno Federal no hay una sola obra realizada en Guanajuato con recursos directos federales que no estén en las participaciones que por ley corresponden, y por eso exigimos trato justo, equitativo y apoyo porque Guanajuato le aporta mucho al país y no hay reciprocidad”.