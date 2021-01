Reprocha Síndico a Fiscalía por no detener a delincuentes en Guanajuato

León.- El síndico presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento leonés, Christian Cruz Villegas, reprochó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no investigue ni se detengan a delincuentes por delitos federales.

León cerró el 2020 con 839 víctimas de homicidios dolosos, un incremento del 56% con respecto al 2019, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Si no hay detenidos, si no hay procesados, gente encerrada, hay impunidad y eso alienta a seguir esa conducta porque no hay sanción, y eso puntualmente es crimen organizado, detonación de armas de fuego y tiene mucho que ver la autoridad federal desde la clasificación del delito, la integración de carpetas y el Municipio ser muy cuidadoso en ser el primer respondiente y no ensuciar la escena”, opinó.

El panista demandó a la FGR que rinda cuentas de las acciones en León.

Indicó que, aunque bajen los delitos patrimoniales que sí toca a autoridad local prevenir, no se puede decir que se va bien en seguridad con tantas víctimas de homicidio.

Y no se puede decir que vamos bien, pero tampoco se puede que la gente que es responsable de esa materia como no está aquí, como no viene, no está expuesta, como están detrás de un escritorio, pues no están dando la cara”, expresó.