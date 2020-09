Reprochan a Gobierno Federal mala atención a la pandemia por Covid-19

Irapuato.- Integrantes de la agrupación Misión Rescate México en Guanajuato reprocharon la forma en que el Gobierno Federal ha enfrentado la pandemia del Covid-19 y dejado de lado las problemáticas de salud, por lo que lanzaron exigencias ciudadanas y pidieron la salida de Hugo López-Gatell.

Quisieron reconocer a los nuevos héroes, como son los médicos, enfermeras y personal de limpieza, que se han esforzado por salvar a los mexicanos y desconocieron al Gobierno, que aseguraron que en su afán de poder han hundido al país.

Indicaron que a nivel nacional emprenderán acciones para exigir un cambio de estrategia en materia de salud, para presionar que la sociedad exija mejores condiciones a los gobernantes.

La patria está de luto, fuera el mal Gobierno, fuera López-Gatell, nos prometieron que no mentirían y les creímos, nos prometieron que no robarían y les creímos, nos prometieron que no mentirían y les creímos”, indicaron.