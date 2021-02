Reprochan despidos supuestamente arbitrarios en el Sistema Anticorrupción de Guanajuato

Guanajuato.- Dos funcionarias que tenían puestos claves en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESA) acusan "malas maneras" para dejar sus puestos.

Se trata de la secretaria técnica del SESA, Alejandra López Rodríguez, y la coordinadora de Planeación Institucional, Mayra Hurtado Ayala, a la primera le pidieron que renunciara y a la segunda la despidieron, en procesos poco claros.

Luego de un proceso de selección, Alejandra fue nombrada en marzo de 2018 como Secretaria Técnica del SESA y su último día de labores fue el 31 de diciembre de 2020. Ella renunció luego de que la nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, Hilda Marisa Venegas, así se lo pidiera.

A mí me solicitan mi renuncia, que querían trabajar con otra persona. Quería mayores argumentos, una mesa de trabajo con todo el órgano de gobierno, si quieres tú convócalos me dijo (la Presidenta del CPC). Les solicité a todos por correo tener una reunión y de ninguno tuve respuesta", narró la exfuncionaria.

Que no había resultados le dijeron, apunta, pero sin más sustento de la decisión.

Todos los servidores públicos tenemos que ser evaluados en nuestro desempeño y sujetos a responsabilidad, si he sido negligente, omisa o no he dado los resultados, hay para todo un procedimiento. Yo les decía no puedo irme por la puerta de atrás estando en el Sistema Anticorrupción donde debemos evitar estas situaciones".