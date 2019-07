¿Requieres llevar a tus mascotas al veterinario o de paseo? ¡Llama a ‘Perruber’!

León.- Para ayudar a los leoneses a llevar su mascota al veterinario o al centro comercial, Jorge Olvera convirtió su vehículo en “Perruber”.

Jorge Olvera ofrece el servicio de taxi "Perruber".

Su proyecto ya tiene mes y medio operando, es particular y no está dentro de ninguna plataforma digital. Su objetivo es ofrecerle a los leoneses el primer servicio para hacer sentir a los peludos como dueños arriba del vehículo y no como si se tratara de un objeto.

De acuerdo con las características del perro, Jorge decide llevarlo en el asiento de adelante, junto a él, o bien en la transportadora en caso de que la mascota sea hiperactiva. Además, durante el viaje interactúa con el animal para que éste se sienta en confianza.

De la crisis, nace la idea

Muchos servicios de taxis se niegan a transportar a mascotas.

“Ahorita la gente nos ha dado la confianza porque nos han ido recomendando de boca en boca y gracias a una de nuestras clientas, Diana, que compartió una publicación que tuvo muy buena respuesta, nos empezaron a llamar más”, platicó.

Su idea nació cuando tenía que llevar sus mascotas al veterinario y sus autos estaban descompuestos.

¿Requieres su servicio?, ¡guarda su número!

El número de teléfono de “Perruber” es: 4773926764.