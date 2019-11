Resaltan importancia de detención de presunto asesino de ‘Gabo’

Celaya.- Para la comunidad del Tecnológico Nacional de México en Celaya la aprehensión del presunto responsable del asesinato de Gabriel Luna representa una importante noticia porque da tranquilidad y certeza de que la autoridad escuchó a la comunidad e hizo un esfuerzo extraordinario, expuso José López Muñoz, director del instituto.

Se hizo un esfuerzo extraordinario por resolver esta situación tan lamentable y demandada por los jóvenes. Qué bueno que se hizo el trabajo, que bueno que la fiscalía cumplió con esa responsabilidad y ahora esperemos que haya las medidas que se deben tomar por parte del juez”

A un mes del asesinato del estudiante Gabriel Luna Ibarra, José López Muñoz señaló que se han visto cambios en los perímetros del campus I y II del tecnológico.

José López Muñoz, director del Instituto Tecnológico de Celaya./Fotos: Mauricio Ortiz

Han llegado rumores de que ha habido asaltos, pero no tengo conocimiento directo con alguien que venga, y nos diga que le pasó, entendemos que tiene que ver con el sentimiento de inseguridad para expresar estas cosas, además la respuesta de los jóvenes a las medidas preventivas es buena, como el caminar acompañados, no ir solos, a la hora de la salida igual irse acompañando”

El director comentó que sigue el apoyo de la presidencia municipal, como poner la caseta de vigilancia en el Oxxo (donde sucedió el lamentable incidente), policías con perros realizando rondines y dentro de la institución el exhorto a cuidarse.

Lo que sigue es ahora trabajar en una política de seguridad integral, no solamente para el tecnológico, ni para las instituciones sino para todo Celaya y Guanajuato, esto se logrará con una política de desarrollo integral, que se ataquen no las consecuencias, sino las causas que han generado la inseguridad, por lo que los tres órdenes de gobierno deberán tomar acciones de acuerdo a los elementos y recursos que tienen”

A mediados de octubre se realizó la primera reunión de instituciones educativas con los gobiernos municipal y estatal para tratar estos temas y en esta reunión los primeros acuerdos fueron presentar un plan de seguridad, la instalación de botones de pánico en varias instituciones, cámaras de seguridad, incrementar los rondines y la presencia policial.

Quiero agradecer a la comunidad del tecnológico por esta iniciativa de alzar la voz, de expresar el sentimiento de frustración que tenían en ese momento y que ahora nos deberá servir para que los muchachos sigan estudiando, se dediquen a eso y a cumplir con sus deberes y obligaciones”

Falta mucho por hacer

Para algunos estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya la aprehensión del presunto asesino de Gabriel Luna, es un gran paso, pero señalaron que hay muchas cosas por hacer y mejorar para brindar entera seguridad a los estudiantes.

La mayoría de ellos coincidió en que falta más seguridad, que sí hay policías, pero no pasan de la entrada o de un campus a otro, además que sólo están en las mañanas y en la tarde-noche no hay ya ninguno.

“La seguridad sigue siendo la misma, no dan vueltas, sólo están en la entrada y luego en la tarde ya no hay nadie, ni en las paradas ni en las entradas”, comentó Wendy.

Para Jesús tal vez haya mejorado un poco, pero sólo se nota la presencia en las mañanas, y ahora con el cambio de horario que oscurece más pronto, a partir de las siete ya no hay ningún policía.

“Si ha mejorado, se nota más presencia policiaca, incluso andan con sus perritos y si no hubiéramos hecho la manifestación no hubiera pasado nada”, comentó Gilberto.

Cynthia señaló que la seguridad no ha cambiado, que si hay presencia policial pero no hacen nada, sólo están en sus teléfonos, o en los puestos de comida, que por horas sólo están parados, pero en las horas complicadas que es a partir de las seis ya no hay nadie.

Esperemos que la captura sea real, y que no lo dejen salir, que así pasa muchas veces, solo unas horas lo encierran y lo dejan libre, que se haga justicia porque no solo fue Gabo, fueron muchos más” Yajaira/Estudiante

A su vez, Jazmín comentó que la aprehensión tardó mucho tiempo, que espera que no solo sea para callarlos, que no sea un ‘chivo expiatorio’ y de verdad se haga justicia y que de no haberse realizado la marcha nada hubiera pasado.

Ojalá se haga justicia, que no lo dejen salir a los tres días u horas" Lupita/Estudiante

Para Mariana se nota la presencia policiaca y agradece estas medidas para brindar seguridad a los estudiantes.

¿Hay pruebas de que si fue él (Mosca) quien mato a Gabriel?, ¿cómo lo saben? Esperemos que no sea para callarnos, que se compruebe y se siga actuando, porque no solo es él, hay muchas personas que andan todavía asaltando; ayer mismo nos comentaron que asaltaron a un chavo, además en la noche ya no hay policías, siguen las cosas igual, esperamos que se refuercen las medidas” Enrique/Estudiante

Karla externó que se han visto cambios, pero no mejoras, que en la noche y en la tarde ya no hay policías, que es cuando más se necesita, además de que las cámaras que pusieron que no sólo sean para dar imagen, que de verdad estén prendidas, además después de la marcha si vio a policías pero sólo para las fotos, y que de verdad cumplan con su labor.

mortiz@am.com.mx