Rescatan cuerpo de menor que salvó a su hermanita

Comonfort.- El cuerpo del adolescente que cayó al río Laja tras salvarle la vida a su hermanita fue rescatado horas después de cinco horas de trabajo, con ayuda de buzos.

Fue alrededor de las 6 de la tarde que al 911 se informó que una niña había caído al Río Laja, por lo que cuerpos de rescate se trasladaron al lugar pero cuando llegaron fueron informados de que la menor había sido rescatada por su hermano de 15 años.

No obstante, el adolescente ya no salió del agua y familiares trataron de buscarlo, pero ya no lo encontraron. Fue entonces que socorristas realizaron los trabajos de búsqueda del cuerpo, en la comunidad de Soria.

Se informó que fue después de las 10 de la noche se pudo rescatar el cuerpo de Esequiel de 15 años, gracias a la ayuda de los buzos de Juventino Rosas y personal de los cuerpos de rescate de Comonfort.

Esequiel se encontraba de vacaciones en Comonfort y era originario de la Ciudad de México.



