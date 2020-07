Rescatista de animales en Irapuato denuncia agresión

Irapuato.- El rescatista de animales, William Perales, denunció agresiones físicas por parte de una persona a la cual le recogieron una perrita que era maltratada físicamente.

Perales comentó que la agresión sucedió luego de haber salvado a la perrita y haber expuesto el caso en redes sociales.

Me golpearon por estar defendiendo, entonces por motivos de seguridad no puedo dar datos de que tenía al perro en pésimas condiciones, no tienes idea, el perrito no se podía ni sostener”, dijo.