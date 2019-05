Resolución de caso TRAESA salió en 2016

Irapuato.- Aunque la resolución final del Caso TRAESA se dio el 25 de noviembre de 2016, fue hasta este año que se notificó al Municipio de Irapuato, instancia que embargó la ex hacienda La Caja al expresidente municipal Mario Turrent Antón, como reparación al daño causado al erario por 2 millones 570 mil pesos.

La Diputada local del PAN, Lorena Alfaro García confirmó la resolución de este daño patrimonial, emitida por la Magistrada Adscrita a la Décima Sala Civil, condenando a Turrent Antón y a la empresa TRAESA al pago de daños y perjucios, intereses legales, gastos y costas judiciales, a favor de la hacienda pública del Municipio de Irapuato.

Fue el 20 de enero de 2009 cuando Alfaro García, entonces Tesorera Municipal, presentó una denuncia para que se investigara probables irregularidades en la contratación de la empresa Tratamientos Especializados S.A. de C.V. (TRAESA), ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la cual se radicó el 26 de enero de 2009, bajo el número de expediente OFS/SE/002/2009.

Es un proceso terminado, fueron varios años los que tuvieron que pasar para que se diera una sentencia (...) lo único que espero es que el municipio haga lo que tiene que hacer, es decir, darle seguimiento a la sentencia definitiva, a través del embargo correspondiente, tengo entendido que lo están haciendo”, enfatizó.

Tras determinarse que TRAESA no cumplió con el contrato AJ-VI-C01-TRAESA-0474-2007, dado que no se instaló la Planta Tratadora que se había comprometido y no se cumplieron las demás obligaciones estipuladas en dicho contrato.

Por lo tanto, en el proceso se determinó como culpables a la empresa, al expresidente municipal y a Fernando Fernández Arriaga, entonces Secretario del Ayuntamiento, quien promovió un juicio de amparo y se libró de la situación.