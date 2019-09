Respetarán observaciones de CNDH por ley de 'halconeo' de Guanajuato

León.- Sophia Huett López, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, dijo que serán respetuosos de los derechos humanos y de las observaciones de inconstitucionalidad que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la nueva ley de “halconeo”.

Sin embargo, apuntó que deben aplicarse leyes más enérgicas en contra de la delincuencia.

Funcionarios reciben seguridad dependiendo el riesgo del cargo

La comisionada estuvo ayer en la presentación del OCL donde se realizó la evaluación a la administración de Héctor López Santillana, y ahí fue cuestionada sobre el atentado que sufrió el delegado del Centro Nacional de Inteligencia, pero se deslindó al decir que era un asunto federal.

Es un tema que viene de la federación, por parte del estado solo brindamos el apoyo que se requiera. Hablan que no se trata de un ataque directo, sino de un asalto (…) no voy a pronunciarme porque es un tema federal, no tengo información, no tengo la responsabilidad de pronunciarme en un tema federal”, señaló la funcionaria.