Cuerámaro, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le envió una petición al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que le dedique la canción "Siempre en Mi Mente", de Juan Gabriel.

Esto luego de que en "la mañanera" el Presidente de México volvió a tocar el tema de la inseguridad en Guanajuato y que el gobierno y un grupo de político y empresarios, sin dar detalles de quienes, protegen y respaldan la permanecía en el cargo del Fiscal estatal, Carlos Zamarripa.

"Si escuché lo que dijo (AMLO), pues que nos tiene mucho en la mente el Presidente, ahora que le gusta poner canciones que nos ponga la de ‘Siempre en mi mente’ de Juan Gabriel o que nos dedique una de esas porque siempre nos trae en la mente", pidió Diego Sinhue durante su gira de trabajo por Cuerámaro.

Está Diego Sinhue a la espera de cita con AMLO

El gobernador Diego Sinhue insistió que espera la cita para platicar personalmente con AMLO y espera que se logre en breve, para hablar del tema del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, seguridad y del agua de la presa El Zapotilla para León.

"Yo sigo esperando la cita para hablar con el Presidente, ese y otros temas como El Zapotillo y no he tenido todavía respuestas de la cita, sigo esperando eso no, que me de esa reunión para abordar esos temas tan importantes para el Estado", solicitó.

Llegan 1,900 elementos del Ejército a Guanajuato

En otro asunto, sobre la llega de más mil 900 elementos del Ejército a Guanajuato para reforzar la seguridad, el Gobernador aplaudió este apoyo del gobierno federal, esperando un buen trabajo en conjunto.

"Bienvenidos, hay que platicar con ellos y ponernos a trabajar en conjunto para hacer un mejor trabajo en materia de seguridad. No nos han pasado el dato( cuántos llegaron), seguramente en la reunión de mañana me lo contarán", agregó.

