Responde IMSS a Gobernador de Guanajuato, aseguran sí tienen infraestructura para atender Covid-19

León.- Ante las declaraciones del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el IMSS en Guanajuato asegura que sí cuenta con la infraestructura y el personal para atender la emergencia de Covid-19.

Diego Sinhue Rodríguez comentó el jueves, en un foro virtual de la Concamin nacional que ni el IMSS ni el ISSSTE “están a la altura” para atender la pandemia. Dijo que buscan firmar un convenio para que el Estado atienda a los pacientes.

El IMSS en Guanajuato reitera que cuenta con la infraestructura, equipamiento, medicamento y personal necesarios para enfrentar la emergencia. La capacidad instalada no está rebasada y es totalmente funcional. Hasta hoy no ha sido necesario solicitar a la Secretaría de Salud apoyo de equipamiento médico”, informan mediante un comunicado.

Actualmente el Instituto en la entidad ha registrado 924 egresos de pacientes Covid-19 y realizado 3 mil 766 atenciones por la enfermedad.

Además, pacientes contagiados han sido hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 4 de Celaya y el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León.

Y en caso de requerirse se tiene definido utilizar el HGZ No. 3 de Salamanca y No. 21 de León, así como el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 54 de Silao.

En relación a distribución de insumos y Equipos de Protección Personal (EPP) se han repartido: 53 mil 255 insumos para el lavado de manos, como sanitas y despachadores de gel; 184 mil 800 litros de gel antibacterial, 375 mil 843 batas, 1 millón 247 mil 574 cubrebocas, 41 mil guantes, 4 mil 400 gafas, 479 mil 433 respiradores N95 y 37 mil caretas; una inversión de 134 millones 954 mil pesos.

También aseguran que se ha cumplido con la capacitación en temas de Covid-19.

Citan que el trabajo lo avalan los integrantes del Consejo Consultivo del IMSS en Guanajuato: Hugo Varela Flores, por el sector obrero CTM; Antonio Hernández Navarro, por el sector obrero CROC; Alejandro Basaldúa Reyes, por el sector obrero (sindicato minero); Víctor Manuel Rodríguez, por el sector patronal Concamin y Gabino Fernández Hernández, por el sector patronal Canaco-SERVyTUR.

Es tiempo de trabajar en conjunto y sumar esfuerzos para beneficio de la población guanajuatense”, concluyen.

