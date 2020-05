Responsabiliza gobierno a celayenses ante endurecimiento de medidas contra restauranteros

Celaya.- El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz restó importancia a la controversia generada con la delegación de la Canirac ya que afirmó que la gran mayoría de comerciantes ha colaborado con las medidas y que la nueva medida es resultado de que la ciudadanía no ha acatado las recomendaciones.

Esto obedece a que si en semanas anteriores se estuvo dando la recomendación y la sociedad no la ha aceptado es que se tienen que llegar a estas determinaciones (…), es como resultado a que no se siguió una indicación que se había dado previamente.

Aunque sin duda es una medida incómoda para los comerciantes y restauranteros, lo han aceptado bien y por eso quizá hay esta confusión, han querido ser partícipes del manejo de la contingencia, nos tenemos que sumar todos, ellos como comerciantes y nosotros como administración pública, estamos sumando esfuerzos para no sigamos siendo un municipio que tenga tantas defunciones”, señaló.

Desde este jueves, el Gobierno Municipal de Celaya informó que los restaurantes y comerciantes semifijos y ambulantes que ofrezcan comida solo podrán ofrecer el servicio a domicilio para evitar aglomeraciones.

El funcionario explicó que los operativos consistirán en detectar a los establecimientos, restaurantes establecidos o comerciantes semifijos que tengan personas reunidas en su interior y se procederá con la clausura del negocio.

Incluye a todos, no importa si es un negocio bien establecido, si son semifijos o quizá hasta ambulantes, lo que no queremos es que haya gente reunida (…), en el caso de los carritos se pondrá la cinta y sellos en el carrito y de esta manera no podrá seguir prestando el servicio”; dijo.