Restauranteros exigen justicia tras asalto en Villas del Moral

Piden empresarios de Canirac a las autoridades estatales y municipales reforzar la seguridad y no dejar impunes asaltos contra negocios de comida.

Temen restauranteros que de no castigarse se incrementen casos similares.

León.- Tras el asalto a un restaurante ubicado en la zona norte de León, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado de Guanajuato, Helen Anaya Sanróman, pidió que estos ilícitos no queden impunes o de lo contrario la incidencia de estos casos se podría incrementar.

La lideresa empresarial comentó que en los últimos dos años solo han registrado un par de casos de asaltos contra comensales; sin embargo, los responsables deben ser castigados por las autoridades.

En este año tenemos el registro de Tacos el Pata que fue el 31 de julio, pero digamos que fue nada más un robo menor porque fue nada más a un comensal y le quitaron su reloj y creo que su celular. Más no fue un robo al establecimiento como tal, pero hechos así de asaltos a mano armada y cosas más delicadas no” .

“Sabemos perfectamente que el tema de Seguridad en nuestro estado no es un tema menor y que las autoridades deben estar al pendiente de todos estos sucesos y no minimizarlos por más pequeños que sean para no dar la sensación de que no están siendo atendidos y se les haga fácil incurrir nuevamente en este tipo de delitos” , dijo en videoconferencia.

Se protegen restauranteros

Anaya Sanromán afirmó que los restaurantes agremiados a la Canirac han tomado distintas medidas para blindarse de la delincuencia, como lo son una fuerte inversión para la adquisición de cámaras de videovigilancia, algunas incluso están conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

La Canirac por su parte ha hecho sus alianzas, sus capacitaciones en el tema. Recordarán que ya hemos hablado de la inversión que implica para cada restaurantero el habernos blindado con cámaras y los que se quisieron conectar de manera voluntaria al C4 se hizo, tenemos una aplicación y toda esa capacitación se la damos al afiliado y le damos el apoyo cuando sucede un acontecimiento de este tipo a la hora que sea”, finalizó.

MCMH