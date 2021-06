Restaurantes deberán separar cartas de comidas y bebidas alcohólicas

León, Guanajuato-. Los restaurantes tendrán que modificar la forma en la que presentan su carta de bebidas alcohólicas para entregarla solo a aquellos clientes que la soliciten y de forma separada al menú en el que ofrecen sus alimentos.

Así quedó dispuesto en una reforma a la Ley de Salud que fue avalada por diputados integrantes de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado y que podría ser votada en próximos días en el Congreso del Estado.

La iniciativa es parte de una propuesta presentada por diputados del Partido Acción Nacional que también contempla reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado y a Ley de Hacienda. En conjunto, las normas consideran que los negocios que vendan bebidas alcohólicas a menores pierdan de manera automática su licencias o permisos.

Actualmente la ley contempla la revocación de licencias y permisos para la venta de alcohol cuando un particular negocio comete dos infracciones a la legislación en un mismo ejercicio fiscal. La legislación establece, como una restricción, la venta de bebidas alcohólicas a menores.

La iniciativa plantea también la incorporación de un sistema de recepción de denuncias ciudadanas al Sistema Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) y a los ayuntamientos en casos donde se detecte la venta de bebidas a menores, así como la implementación de campañas por parte de ayuntamientos y de la Comisión del Deporte en el Estado (CODE) para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

Se busca hacer ajustes en la ley para que ya en los restaurantes no se haga en la misma carta no estén las bebidas alcohólicas y los alimentos, sino que sean cartas por separado que a la hora de que un comensal pida una bebida alcohólica se le dará una carta especial y tendrán que verificar que sea un adulto, en caso de que haya niños en esa mesa no se permitiría”, detalló el presidente de la Comisión de Salud, Raúl Márquez Albo.