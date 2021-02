Restricción para ofertar alcohol provoca baja en ventas del 50% en restaurantes

Irapuato.- Con la restricción en la venta de alcohol, los restaurantes agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Irapuato, han disminuido hasta un 50% sus ingresos, pues la gente no acude a estos lugares al no tener venta de bebidas embriagantes.

Miguel Hernández Roque, presidente de la cámara, mencionó que la disminución en la afluencia de personas les afecta en el seguir solventando los gastos de sus trabajadores en los cuales incluyen prestaciones y sueldos, pues la mayoría de los restauranteros están sobreviviendo con poco ingreso, ya que no hay una verdadera reactivación.

Si no tenemos afluencia de gente, no podemos tener a la gente ahí presente poniéndola en riesgo y sobretodo en conseguir su sueldo que es lo más importante”, dijo.

Mencionó que en estos momentos no existe la posibilidad de despedir a sus empleados, pues tienen pensado mantener sus plantillas completas, sin embargo existe el riesgo de cierres de negocios, en donde sí tendrían que liquidar a todo el personal en caso de que llegue a suceder.

Sería muy atrevido el mencionar que no se va a dar esto dependerá mucho de la situación económica de cómo vaya plasmándose durante los próximos meses, pero la idea del empresariado restaurantero es no perder plazas empleos, tratar de mantener los demás posibles, pero no está solo en nuestras manos”, refirió.