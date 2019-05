Retrasa Federación recurso para operación del Hospital General Regional 58

León.- Aunque aún no se define de cuánto será, el IMSS sí espera una reducción de su presupuesto por parte de la Federación, reconoció Jorge Manuel Sánchez, delegado en Guanajuato.

Sin embargo dijo esperar que la afectación sea solamente en las plazas de confianza.

Nosotros estamos renuentes a que se nos quite la posibilidad de operación, no se puede ahorrar. Eso no se puede recortar, la necesidad operativa de la institución y más tratándose de atención a la salud, en ese sentido, no creo que alguien se atreva a disminuir ni deberá hacerlo", expresó.