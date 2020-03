Revisará Protección Civil balnearios, clubes y deportivas ante vacaciones de Semana Santa

Irapuato.- Para evitar accidentes en albercas, la Dirección de Protección Civil visitará balnearios, clubes privados y deportivas, para realizar un plan de emergencia para que puedan trabajar durante Semana Santa, informó Juan Segoviano Tovar, titular de la dependencia.

Señaló que las revisiones comenzarán esta semana, aunque ya comenzaron a trabajar, pues el jueves 5 de marzo platicaron con ellos sobre los requisitos para cumplir con sus medidas de seguridad y los programas de emergencia.

Se van a incluir deportivas, clubes privados y ya saben que lo más importante es tener elementos para poder aplicar un salvamento, lo que es una persona salvavidas, alguien que tenga la capacidad o pueda hacer rescates acuáticos”

De 10 a 12 sitios son los que se estarán revisando, entre ellos se encuentran las deportivas norte, sur y El Copal, cuatro clubes de recreación y 5 sitios tipo balnearios.

Comentó que la última vez que tuvieron registro de una emergencia dentro de un lugar de estos fue hace dos años, donde un niño cayó a una alberca porque sus padres no estaban al pendiente de él.

Recomendó a los ciudadanos que cuando acudan a estos lugares verifiquen que cuenten con los elementos de seguridad como delimitaciones en albercas, marcas de profundidad de las piscinas, salvavidas, flotadores, etcétera.

Asimismo, dijo que las personas que estén ingiriendo bebidas alcohólicas no entren a las albercas a nadar, tampoco comer demasiado y meterse inmediatamente al agua, si no se saben nadar no exponerse y no dejar a los niños solos.