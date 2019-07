Revisarán Consejos y Comités Deportivos en Celaya

Celaya.- De los 25 comités de preservación de los espacios deportivos que hay en la ciudad, la mayoría están vacíos; es decir no hay nadie que los cuide, en algunos solo una persona esta de "encargada" y solo algunos pocos están completos.

De los 25 que presentaron sólo cuatro están completos, en otros solo están tres personas e incluso en el caso del centro deportivo de la colonia Insurgentes y Naranjos hay una persona; en la colonia Independencia no hay encargado, entre otros.

Esto se dio a conocer en la Comisión de Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud.

El reglamento de SIDEC refiere que se tienen que renovar en una convocatoria que aprobará el ayuntamiento y al día de hoy no se ha aprobado ninguna convocatoria para ningún comité, a pesar de que algunos se han renovado de octubre a la fecha.

El mismo reglamento no indica cantidad, pero si debe tener un presidente, secretario, tesorero y tres vocales.

"Se están haciendo renovaciones en las convocatorias por parte de la comisión y que se subirán al ayuntamiento, se solicitó la información por que no se tienen datos actuales y la integración de los mismos, además de cada cuando se tiene que renovar y que lineamientos" comentó la regidora y presidenta de la Comisión Mónica Delgado Delgado.

Algunas de las razones por las que se pretende analizar estas situaciones es evitar la monopolización, fidelizar la integración de los consejos de preservación y que realmente la ciudadanía que este interesada en cuidar los espacios, participe y no sean grupos de "amigos", y de verdad sea en beneficio y uso de la gente.

La convocatoria será abierta para que no monopolicen el espacio, ya que no hay dueños, estos espacios es de toda la ciudadanía, no es de una sola persona, ni del presidente de colonos, ni del presidente del comité, ni del vecino"