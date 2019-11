Revisarán juegos mecánicos durante la Fiesta de los Barrios en Irapuato

Irapuato.- Elementos de Protección Civil revisarán juegos mecánicos e instalaciones de luz y gas en puestos de venta de comida, durante los tradicionales Barrios de Irapuato, que inician la próxima semana.

Juan Segoviano Tovar, titular de la corporación señaló que es de vital importancia revisar estas instalaciones, sobre todo en barrios a los que asiste mucha gente, como en las colonias Benito Juárez, 12 de Diciembre, entre otras.

El director de Protección Civil enfatizó que la mayoría de los juegos mecánicos que se colocan en las colonias donde toca el barrio son muy viejos, por lo que se revisan las instalaciones eléctricas, mecánicas y el funcionamiento del juego.

Hay algunas piezas que hemos encontrado, que ya no están en condiciones y hemos hecho la observación, hablo de pernos, seguros, que son los que garantizan la estabilidad de las partes en movimiento, cuando ya no los consideramos seguros hacemos la observación y no permitimos que funcionen hasta que cambien las piezas”