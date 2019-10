Rezagan leyes; tiene Estado deuda con desaparecidos

Guanajuato.- Guanajuato tiene una deuda con los desaparecidos.

En el Congreso Local hay un rezago en homologación de la Ley de Víctimas y la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

El PAN se comprometió que las aprobarán en este año. La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que sobre la Ley de Víctimas ya concluyó el análisis y esperan pronto subirlo a aprobación del Pleno; y para la Ley de Desaparecidos comenzaron ya con las mesas de trabajo.

No podemos negarlo, Guanajuato está en rezago legislativo en estas dos materias. Buscaremos que las dos salgan en este año”, comentó.

En el tema de víctimas el fondo económico estatal que hoy opera la Fiscalía General del Estado -FGE- (que estimó es hoy de unos 60 millones de pesos) se modificará para que sea administrado por una Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Ese mismo organismo deberá aprobar las medidas de protección. La legisladora consideró que deben ser cuidadosos en la Ley para no hacer incluso más lenta la atención que hoy se establece que debe de brindarse en lo inmediato.

Lo que se trata es que haya total apertura para los familiares de las víctimas, para que puedan acceder a las investigaciones, para que puedan aportar elementos y no se retroceda en lugar de avanzar”, apuntó la legisladora local panista.

En cuanto a la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares este mes se realizó la primer mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, y se prevén al menos otras tres.

La Ley General marca como una obligación nacional el que debe de haber una Comisión de Búsqueda Local, la cual se integrará a partir de una convocatoria pública que emita el Congreso del Estado (entre cinco a siete personas). Entre los temas a revisar, apuntó, es que se refiere la conformen especialistas en el tema, pero ¿cómo acreditar esa experiencia?, además de que se trata de cargos honoríficos.

Algunos desaparecidos

Adrián Alejandro Guerrero

Fernando Frías Ventura

Adriana Alanís

Alfonso Esteban García Reynoso

Alfredo Hernández Plaz

Arturo Carranco Rodríguez

Arturo Francisco Zavala Martínez

Beatriz Martínez Hernández

Fernando Martín Regalado Hernández

Francisco Javier Carlos Sarabia

Francisco Javier de León Rocha

Herminia Gutiérrez Rodríguez

Iván Enrique Arellano Picaso

J. Jesús Hidalgo García

Javier Herrera Montemayor

Jesús Alberto Alcántara Cervantes

Jesús Elías Muñiz Ramírez

José Eduardo Moncada Estrada

Juan José López Trejo

Juan José Olivares Hernández

Julia Saucedo

Julio César Arias Santibáñez

Laura Isabel Prieto Prieto

Lorenzo Isidro Prieto

Luis Miguel Ramos Soto

Luz Martín López Cabrera

Marco Antonio Negrete Duarte

Misael Rodríguez González

Moisés Rodríguez Razo

Montserrat Torres García

Perla Monserrat Cervantes Cuevas

Rigoberto Ortega Delgado

Rosa Isela Zavala Guerrero

Yadali Castillo

Lizbeth Vanesa Sánchez

María de los Ángeles Malagón

Luis Enrique Valdez Olmedo

Beatriz Areli Hernández Amezquita

Franny Michelle Moreira Hernández

Ramona Ramos Mercado

Aisley Nicole Hernández Nava

Hassan Gutiérrez López

Alfonso Alfredo Chávez Ramírez

América Moreno Acosta

Elliot Janick Barrios Molina

Yulisa Merino Contreras

Gabriela Johana Ríos Blancarte

Jessica González Gil

Marco Antonio Ángel García

Evangelina Guerrero García

Wendy Guadalupe Ríos Hernández

Fátima Pérez Presa

Karen Daniela Martínez Solano

Cristopher Ríos Hernández

Martín Guadalupe Paredes Villegas

Jonathan Esau Gutiérrez Jiménez

Miguel Ángel González Soto

Kimberli Alisse Torres Rodríguez

Luis Alejandro Zamora Calderilla

Adriana Orteño Raya

Moisés Valadez

Ricardo Ángel Estrada Miranda

Alfredo Rayas Alvarado

Samuel Alejandro García Hernández

J. Guadalupe Córdova Ayala

Monserrat Frausto

Nancy Aidée Ceja López

Maritza Rodríguez Aldaco

Aurora Alejandra Arroyo Almanza

Efrén Cortés Ceballos

Juan Manuel Lara González

Julio Domínguez Pestaña

José Luis Ramírez Delgado

José Vela Montoya

Gilberto Rivera Galván

Susana Yanet Fernández

¿Y el número de desaparecidos?

Al preguntarle sobre cuál es el número de desaparecidos hoy en Guanajuato, García Muñoz Ledo comentó que en la siguiente mesa de trabajo está convocada la Fiscalía General del Estado precisamente para dar datos de cómo estamos hoy.

Recordó que por Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (que fue aprobada el 15 de febrero 2019) ya se cuenta con una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

La Fiscalía de Guanajuato lleva en su sitio de internet un registro de personas no localizadas, pero que ofrece información parcial sobre las personas desaparecidas.

En el registro aparecen más de 4 mil personas no localizadas, pero muchos carecen de información de la fecha y el lugar donde desaparecieron o el municipio al que pertenecen.

De acuerdo a una revisión realizada por AM, hay personas desaparecidas desde 2008, en la mayoría de los casos no se indica si la desaparición ocurrió en Guanajuato ni la fecha en que la persona fue vista por última vez.

AM solicitó a las Fiscalía regionales el registro de personas desaparecidas durante 2019 y se pidió hacer pedir la información a través de la Unidad de Acceso a la Información.

AM detectó también que cada Fiscalía regional realiza un esfuerzo diferente para tratar de locarlizar a los desaparecidos.

Mientras en la Fiscalía Región B, ubicada en Irapuato, se difunden fotos de las personas no localizadas para que sean publicadas en los medios de comunicación, en las Fiscalías Región A de León y Región C en Celaya no lo hacen.

Es la Agencia Investigadora (de personas desaparecidas) la que lo determina. Si se trata de un caso de mucha importancia se comparte información de la persona desaparecida para su pronta localización, de lo contrario no”, informó el departamento de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado.

Se indicó que la información de personas no localizadas sólo es publicada en la página web de la Fiscalía de Guanajuato que se encuentra a la par de la Alerta Amber, donde se difunden las fotografías e información de menores desaparecidos.

“No algo que se haga en todas las regiones del estado, los encargados de las agencia de personas desaparecidas son los que deciden si difundir o no las fotografías de los medios de comunicación”, comentó otra integrante de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado.

Con información de Francisco Mancera y Julieta Ortiz